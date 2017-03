Inici del cap de setmana amb pluges abundants, neu i ventades

Els núvols ja tapen el cel en moltes comarques, i amb el pas del matí els primers plugims començaran a aparèixer a la costa i al prelitoral. Una borrasca activa farà que avui plogui amb ganes en moltes comarques, precipitacions que a la tarda ja cauran amb força, i que al vespre podrien convertir-se fins i tot en aiguats en algun cas. Això passarà sobretot a la costa i al prelitoral centrals. Al voltant de Barcelona i en àmbits com el Baix Llobregat, el Penedès, el Garraf, l'Anoia o el Vallès al vespre les pluges podrien descarregar de forma intensa. Al final del dia hi haurà acumulacions de més de 20 l/m2 en diferents indrets de les c omarques de Girona i de Barcelona, i tant en aquests àmbits esmentats com al Pirineu Oriental hi haurà acumulacions en alguns casos de més de 50 l/m2. No és gens descartable que algun ruixat al vespre vagi acompanyat de tempesta. A les Balears les pluges avui també hi seran abundants, sobretot a Mallorca.

La cota de neu serà un element a tenir en compte en aquest inici del cap de setmana, durant la nit baixarà per sota dels 1000 metres, de manera que en punts alts de l'altiplà central, de la Catalunya Central, i sobretot al Pirineu i Prepirineu cal esperar enfarinades a cotes de f ins a 700 metres. Demà al matí la borrasca s'anirà allunyant de la costa, però al Pirineu i Prepirineu les precipitacions encara continuaran, en forma de neu pràcticament a tots els nivells.

Com més avanci el cap de setmana millor serà el temps, diumenge farà molt més sol que demà, i els últims mapes del temps fan pensar que els ruixats no reapareixeran tampoc en l'inici de la setmana que ve. Aquest vespre i demà serà molt hivernal a les comarques interiors, i la sensació de fred també augmentarà a la costa, però diumenge els termòmetres ja tornaran a marcar valors similars als dels últims dies.

El vent i l'estat de la mar també seran protagonistes del canvi de temps, aquesta tarda i vespre les ratxes fins i tot superaran els 70 km/h en punts de la costa, i demà bona part del dia encara bufarà moderat a prop de mar. Les onades superaran els dos metres d'altura, especialment a la Costa Brava. El Meteocat té actius avisos per vent, per acumulació de pluja i per estat de la mar, la majoria concentrats a les comarques del nord.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per aquest divendres Acumulacions de precipitació previstes per aquest divendres

540x306 Acumulacions de precipitació previstes en tot dissabte, de 0 a 24 h Acumulacions de precipitació previstes en tot dissabte, de 0 a 24 h