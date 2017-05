Setmana més primaveral que estiuenca

La setmana ha començat amb un ambient més fresc. A primera hora del matí, la majoria de termòmetres es movien entre els 10 i 15 ºC, més altes a la costa i més baixes al Pirineu.

Al centre de la ciutat de Barcelona, per exemple, no s'ha baixat dels 20 ºC. En canvi, a la resta de capitals catalanes el dilluns despuntava amb 17 ºC a Tarragona, 14 a Lleida i 11 a Girona. Per trobar temperatures per sota dels 10 ºC cal anar al Pirineu o en alguns dels indrets més freds de l'interior: Roda de Ter, Mieres, Bagà i Prades 9 ºC; Conesa 8 ºC; Vallgorguina, Ribes de Freser, Guixers i Vilobí d'Onyar 7 ºC, i Das 6 ºC.

Un dilluns que arreu començava amb un cel poc ennuvolat amb núvols alts, responsables de la sortida de sol tan fotogènica que hem tingut. A la costa, a diferència d'ahir, el dia no ha començat amb boira. Tot i així, fruit de l'elevada humitat que hi ha en aquesta zona, no és impossible que es repeteixi la situació d'ahir en algun moment de la jornada.

Després de molts dies de sol i calor d'estiu, avui dilluns comença a canviar el temps pel pas d'un front, poc actiu, que farà que tinguem més núvols i fins i tot durant la tarda algun xàfec poc important a punts del Pirineu de Lleida, de la Franja de Ponent o de l'interior del País Valencià.

Les temperatures baixaran entre 1 i 3 ºC respecte d'ahir a la majoria de zones, amb un ambient que, tot i així, avui encara seguirà sent d'estiu. A primera hora de la tarda serà freqüent trobar valors entre els 25 i els 30 ºC de màxima, lleugerament més baixos al Pirineu i en algun tram costaner on la marinada frenarà el mercuri.

Un descens de les temperatures que s'anirà consolidant a mesura que avanci la setmana i que farà que entre dimecres i dijous l' ambient sigui més primaveral que no pas estiuenc, amb màximes que, només de forma puntual, superaran els 25 ºC als punts més càlids del país.

Dimarts i, especialment, dimecres, a més, recuperarem el paraigua en algunes comarques. Ara per ara, res fa pensar que siguin dies passats per aigua, però sí que el temps serà més insegur i, per tant, és probable que la pluja faci acte de presència a més indrets a mitjans de setmana.

En dies posteriors, el temps tornarà a fer-se més estable tot i alguns ruixats de tarda al Pirineu. I les temperatures, després de la baixada que es preveu per a aquesta primera meitat de la setmana, tornaran a pujar amb decisió amb l'arribada del cap de setmana.