"Estan morts, els dos. He estat jo": així va confessar el crim d'Aspa al 112

El caçador amb el permís d'armes caducat que va matar dos agents rurals en un vedat d'Aspa a finals de gener va confessar el doble homicidi en una trucada al telèfon d'emergències 112, a la qual l'ARA hi va tenir accés: "No em diguis per què, però m'he posat molt nerviós", va explicar l'home a la persona que l'atenia a l'altra banda del telèfon. La trucada es va produir 45 minuts després del doble crim, segons ha explicat aquest dilluns l'advocat de les famílies de les víctimes, Pau Simarro.

Fins ara, la conversa en què l'autor dels fets admet el crim havia transcendit només en escrit, però ahir SER Catalunya va publicar l'àudio en què Ismael Rodríguez declara haver matat els dos agents rurals. En aquesta trucada al 112, Ismael Rodríguez explica que "estava caçant i han vingut els dos agents rurals". Diu que es va posar "molt nerviós" i, després d'algunes preguntes de l'operadora del 112, acaba dient que "estan morts, els dos". "He estat jo", afirma.

El 112 desvia aleshores la trucada als Mossos d'Esquadra. Ismael Rodríguez nega que hagi estat un accident. "M'han vingut, m'he posat nerviós, i no sé perquè he reaccionat així", afirma.

Justament aquest dilluns va declarar el titular de l'arma amb què es va cometre el crim d'Aspa. Segons va relatar, es va descuidar l'escopeta al vehicle de l'autor confés del doble homicidi. Tots dos havien anat junts a un vedat de caça, ha explicat l'home davant del jutge d'instrucció número 4 de Lleida.

Ha relatat que quan se'n va adonar, passada una mitja hora, li va trucar per telèfon diversos cops i li va enviar missatges de WhatsApp per reclamar-li l'escopeta, però el seu company no va accedir a aquesta petició, segons ha dit.

Ha reconegut que no va pagar res a l'autor confés del crim després que aquest li cedís l'escopeta i que era coneixedor que el seu company no disposava de la llicència d'armes necessària per seguir-la tenint. L'advocat d'aquest ha remarcat que va deixar l'arma al vehicle de "forma inconscient".