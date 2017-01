La solidaritat de tres nenes recapta un milió d'euros per a la lluita contra el càncer

D'ajudar una amiga diagnosticada de leucèmia a recaptar un milió d'euros per a investigació oncològica. Aquesta és la increïble fita que han aconseguit durant els últims tres anys la Daniela i la Mariona, dues nenes de Benicarló, al País Valencià, que ara tenen 12 anys. Elles soles van ser capaces de mobilitzar la solidaritat de centenars d'escoles, residències d'avis, associacions de veïns, comerços i particulars de tot l'Estat amb una història que es va iniciar a l' Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat.

Tot va començar l'any 2013, quan una voluntària de l'hospital va explicar a la Candela, l'amiga malalta, com fer polseres per passar l'estona mentre estava ingressada. Segons ha explicat el centre aquest dimecres en un comunicat, la Candela en va ensenyar a les seves dues amigues, i elles van decidir fer-ne pel seu compte. Les van batejar com les "polseres Candela" i les van començar a repartir per Benicarló a qui fes un donatiu d'entre tres i cinc euros per a la investigació del càncer infantil. La iniciativa es va fer de mica en mica viral i, en veure's desbordades per les peticions, les nenes van decidir explicar la seva història i demanar ajuda en un vídeo.

Tres anys després, i gràcies a la mobilització de familiars, amics de les nenes i altres pacients de la planta vuitena d'oncologia del Sant Joan de Déu, la iniciativa solidària de les menors ha aconseguit elaborar 274.000 polseres, que han arribat a punts tan allunyats de la geografia estatal com Cadis, Mallorca o Lugo. Segons els seus càlculs, ha calgut utilitzar 550 km de fil i fer uns 16 milions de nusos. Amb la seva distribució han recaptat un milió d'euros que han destinat íntegrament a la investigació del càncer infantil que es fa a l'hospital barceloní. Segons ha reconegut el centre, és una xifra "extraordinàriament rellevant", si es té en compte que el seu pressupost d'investigació per a oncologia infantil és d'uns dos milions d'euros anuals. De fet, el mateix hospital ja ha recorregut en el passat a altres iniciatives solidàries i de mecenatge per a recerca oncològica, l' origen del 80% dels seus recursos en aquest camp.

Les nenes han admès aquest dimecres que, en un principi, els seus pares no es van prendre seriosament la seva idea, però després de "perseguir" les persones més properes van aconseguir encomanar la seva il·lusió a tothom. " Em sento molt feliç per recaptar tants diners que ajudaran a molta gent", ha assegurat la Candela. "No crec que en la meva vida em senti tan feliç", ha afegit la Daniela, tal com recull l'agència Efe.

Per tot plegat, i davant un èxit tan "al·lucinant", la mare de la Candela ha aprofitat l'ocasió per demanar que el cas Nadia –en el qual el jutge estudia fins a quin punt dos pares es podrien haver aprofitat de la suposada malaltia de la seva filla per fer diners– es tracti com un fet excepcional. En contraposició a aquest cas, la responsable de captació de fons de Sant Joan de Déu, Gloria García, ha subratllat la "transparència" que hi ha hagut des del primer moment en la venda de les "Candeles".