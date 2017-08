Alguns periodistes reclamen que la roda de premsa sobre l'atac a la Rambla sigui en castellà

"Per què no han fet aquesta explicació en castellà?", ha sigut la primera queixa en les intervencions dels periodistes durant la roda de premsa d'aquest matí amb el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, el conseller d'Interior, Joaquim Forn, i el conseller de Justícia, Carles Mundó. Durant la roda de premsa s'ha detallat que el conductor de la furgoneta de l'atropellament massiu de la Rambla va ser Younes Abouyaaqoub, buscat per la policia.

Forn ha contestat les queixes dels periodistes explicant que "a Catalunya hi ha dos idiomes oficials" i que les rodes de premsa "sempre es fan primer en català i després en castellà". Trapero, per la seva banda, ha assegurat que ell "contesta en català quan se li pregunta en català, i en castellà quan se li pregunta en castellà". Les queixes han arribat en una roda de premsa plena de periodistes de fora de Catalunya.