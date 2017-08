A les portes d’un agost casteller d’alta intensitat

Si a la muntanya el camí més curt entre dos punts no sempre és la línia recta, en el món de les torres humanes per rendir al màxim nivell cal saber quan prémer l’accelerador i quan no. El cap de setmana ha arribat carregat de petits detalls. Les colles han decidit gestionar els tempos en l’inici d’un intens mes d’agost que promet emocions d’alt voltatge.

La jornada més mediàtica va reunir dissabte castellers i aficionats a Vilafranca del Penedès, on els Castellers de Vilafranca celebraven la diada de Cal Figarot, just a les portes de la seva seu social i local d’assaig. Fins i tot abaixant una marxa, els vilafranquins són capaços de resoldre actuacions exhibint tres castells de nou pisos, un d’ells de gamma extra. Però més enllà de les evidències, en aquesta mena de jornades cal analitzar el que no es veu a simple vista.

La diada de la festa major de la Bisbal del Penedès, que tindrà lloc dimarts en aquesta petita localitat, va condicionar el nivell de la colla amfitriona, així com el de la Joves Xiquets de Valls. Els vilafranquins van completar amb comoditat el tres de nou folrat i van dominar un dòcil dos de nou amb folre i manilles, el sisè d’aquest curs. El gamma extra va presentar molt bona factura i la millor execució dels exhibits enguany.

El castell menys valuós va ser el més important perquè els Castellers de Vilafranca van decidir atacar el quatre de nou amb folre amb una segona base molt reduïda, pensant ja en les manilles de l’estructura de deu pisos. Aturant cada petit moviment, els verds van demostrar que la preparació per a l’atac del quatre de deu està molt ben encaminada. A la ronda de pilars van recuperar l’alineació lleugera del seu gran espadat i la colla ho va celebrar coneixedora de la importància que això suposava a l’hora de plantejar-se de nou el pilar de vuit amb folre i manilles.

Creant la controvèrsia

La Colla Joves Xiquets de Valls va dominar sense complicacions el tres de nou amb folre, però va crear controvèrsia en alçar el quatre de vuit amb el pilar. L’enxaneta de l’espadat va començar a desmuntar l’estructura quan els segons encara no s’havien deixat anar. L’agrupació va decidir donar-lo per descarregat perquè, fora del Concurs de Castells, que se celebra un cop cada dos anys, la falta de normes fa que les colles siguin més flexibles a l’hora de decidir. Els seus castells més importants, però, van ser aquells destinats a esdevenir dimarts estructures de gamma extra. Van apamar un dos de vuit folrat de tronc molt lleuger i van dominar el pilar de set, per segon cop dalt d’una base molt reduïda. La tercera colla a plaça va ser la dels Castellers de la Vila de Gràcia, que va optar per rodar les estructures bàsiques de vuit i el dos folrat, de cara a la diada de la seva festa major, que tindrà lloc el cap de setmana vinent.

La trobada va mostrar encara més detalls, però van arribar un cop finalitzada l’actuació. Els Castellers de Vilafranca van aprofitar per assajar una prova de quatre de deu amb folre i manilles prou correcta, però que van haver de desmuntar quan el pis de sisens estava a punt de posar-se dret a espatlles dels quints. Els Castellers de la Vila de Gràcia van aprofitar per provar el quatre de nou amb folre.

La Colla Vella dels Xiquets de Valls va estrenar dissabte a Vallmoll l’única estructura del ventall de la Joves que ells encara no havien provat enguany, el tres de vuit amb el pilar, en una diada on també van completar el quatre. Els rosats amplien doncs les possibilitats pel que fa als castells de gamma extra.