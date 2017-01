La radiografia impossible: les bandes llatines no són el que semblen

Els quatre tècnics de l'equip d'intervenció amb grups organitzats de l'Ajuntament de Barcelona es van passar dos anys caminant la ciutat per descobrir què eren les bandes llatines i fer-ne una radiografia. E l 2015 n'havien identificat 35 amb uns 470 membres, però alguns grups no eren ben bé bandes llatines, més aviat n'imitaven l'estètica. En van trobar una d'armenis i una altra de pakistanesos, i a dins dels grups hi havia catalans i originaris de molts altres països. Un 30% dels membres de les anomenades bandes llatines no tenien cap origen llatinoamericà.

Quan van haver acabat la radiografia, es van adonar que tot allò que havien documentat ja havia canviat: havien desaparegut de molts espais públics i ara captaven més els membres als centres de menors; hi havia grups de tan sols tres persones i la gent que s'hi movia s'havia renovat, canviant l'estètica i els símbols. “El fenomen evoluciona a una velocitat increïble”, ha explicat Marià Gàlvez, coordinador de l'equip, al primer acte de les jornades Mares a Amèrica central Vs. bandes llatines a Catalunya, organitzat per HUACAL, una entitat de suport al Salvador, que s'ha fet aquest vespre a l'espai jove la Fontana.

Amb el treball de camp que van fer els tècnics de l'Ajuntament van descobrir que la majoria dels membres de les bandes eren majors d'edat i que set de cada deu ni treballaven ni ho podrien fer legalment durant com a mínim dos anys, perquè no tenien la documentació en regla. Molts havien arribat amb les reagrupacions familiars. Des de llavors treballen amb les bandes per transformar-les, canviant-ne els membres, perquè tinguin alguna perspectiva de futur.

L'expert en bandes dels Mossos d'Esquadra Jordi Noé Vilà ha recordat com l'interès ciutadà va esclatar el 2003, amb l'assassinat del jove Ronny Tapias, però ha afegit que llavors ja feia un any que estudiaven el fenomen i hi havia tres informes de diferents unitats dels Mossos i un de la Guàrdia Urbana de Barcelona. A partir del canvi del Codi Penal del 2010 que introduïa el delicte d'organització criminal, van poder fer més actuacions. Segons Gàlvez el problema no són els grups en si, sinó les persones, però ell mateix ha hagut de reconèixer que en molts casos entrar-hi o sortir-ne té un preu.

Tot i això Noé té una cosa clara: “nosaltres no som la solució, si ho fo¡óssim la cosa aniria molt malament”. Les bandes llatines són una qüestió prou delicada perquè els Mossos no les anomenin així. En diuen “nous grups organitzats i violents a Catalunya”. “Ens vam inventar un eufemisme perquè no s'assenyalessin tots els llatins pel carrer i perquè som catalans i a vegades no volem dir les coses pel seu nom”, ha aclarit Noé. Confirma que la situació de les bandes canvia tan ràpid que costa seguir-la.

L'antropòleg Carles Feixa, especialitzat en aquest camp, ha repassat les successives situacions de conflicte i treva en relació als grups des del 2003, i manté que els membres de les bandes són tan agressors com víctimes. Ha recordat que els líders dels grups mateixos són els qui han buscat la pau més d'una vegada i les ha qualificades de “símptoma d'un jovenicidi moral” provat per la pèrdua de generacions senceres per la manca de feina i perspectives de futur.

És en la manca de futur on l'educador salvadorenc Silvio Aquino ha situat l'origen de les 'maras' del seu país. Ha dibuixat una espiral que comença amb la història de violència del Salvador amb el punt d'inflexió de la guerra civil i l'emigració en massa sobretot als EUA, que continua amb la marginació dels emigrats, l'entrada en la criminalitat i el conseqüent retorn com a deportats. Són aquests emigrats fallits i retornats a la força, ha explicat, que creen les primeres cèl·lules d'un fenomen que manté el país sotmès en la violència, amb 5.278 morts -sense comptar desapareguts- només durant el 2015.

El cònsol general del Salvador a Barcelona Francisco Altschul, manté que la xifra de víctimes s'ha retallat un 20,7% el 2016 respecte el 2015. “El govern actual vol fer un enfocament integral, no només per la via repressiva”, ha afirmat. El que ha deixat clar Aquino -i que tothom de la taula compartia- és que la situació de l es bandes llatines a Catalunya de les 'maras' al Salvador no tenen res a veure i és “gairebé impossible” que s'arriben a assemblar. Al seu país, només durant l'any passat, es van localitzar 38 cementiris clandestins.