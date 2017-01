Generalitat i Ajuntament topen per la presència de l'exèrcit al Saló de l'Ensenyament

L'exèrcit continuarà present al Saló de l'Ensenyament i ampliarà l'expositor aquest any. El manteniment de les forces armades en aquesta cita topa amb les mocions aprovades al Parlament i al plenari municipal de Barcelona fa uns mesos, que insta a expulsar-les de les activitats de l'àmbit educatiu com aquesta.

Generalitat i Ajuntament de Barcelona difereixen a l'hora d'explicar els motius pels quals en aquesta ocasió no s'ha aconseguit que l'exèrcit hi anul·li la seva assistència, com sí que va passar al desembre amb el Saló de la Infància. Les forces armades i els altres cossos de seguretat, que normalment contribuïen a l'oferta d'activitats adreçades a infants, van quedar fora durant l'última edició per un canvi en l'oferta que va decidir Fira de Barcelona, segons han confirmat fonts de l'organisme a l'ARA.

Les mateixes fonts han defensat que l'exèrcit es manté al Saló de l'Ensenyament perquè es tracta d'un cos professional que porta a la fira " una oferta formativa i laboral". "És un expositor més d'entre tot els que participen al Saló", han subratllat des de la Fira.

El departament d'Ensenyament defensa que la potestat última per decidir qui participa o no en un esdeveniment de la Fira la té el mateix organisme, que presideix l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. En una carta, adreçada al director general de l'ens, Constantí Serrallonga, el departament va recordar a la Fira que el Parlament havia votat una moció favorable a vetar l'exèrcit. La carta, a la qual ha tingut accés l'ARA, no ha tingut resposta.

Fonts municipals, en canvi, es defensen assegurant que ells també van adreçar-se a la Fira de Barcelona per traslladar-li l'oposició de la majoria de grups municipals a la demanda que les forces armades tinguin un espai en aquesta fira de l'àmbit educatiu. El plenari de l'Ajuntament va votar contra la presència de l'exèrcit al febrer i va ordenar fer arribar als òrgans pertinents la informació. Ensenyament, com a part de la Generalitat, va rebre aquesta carta el mes de desembre.

Al conveni del Saló de l'Ensenyament hi consta que el paper del departament és adreçar-se als "centres docents i serveis educatius" per informar-los de tot el que té a veure amb aquesta cita. Fira de Barcelona, però, "es reserva el dret de distribuir lliurement la resta d'espais del Saló, no contemplats en el conveni".

L'accionariat de Fira de Barcelona se'l reparteixen l' Ajuntament de Barcelona –l'alcaldessa té la presidència institucional–, la Generalitat i la Cambra de Comerç de Barcelona. El consell d'administració de l'ens el presideix Josep Lluís Bonet, president de Freixenet, i el comitè executiu que dirigeix l'ens el pilota Constantí Serrallonga.

L'any passat hi va haver una polèmica inesperada quan Ada Colau, en la seva visita al Saló de l'Ensenyament, va fer saber als militars que preferiria que no hi fossin. Les paraules van quedar enregistrades en un vídeo i es va generar un rebombori que va agafar desprevinguda l'alcaldessa.