La grip posa en qüestió la viabilitat de les desprivatizacions de Salut

Els hospitals del Vallès ja no poden més. És el missatge que ha donat aquest dijous el comitè d’empresa del Consorci Sanitari de Terrassa (CST), on els prop de 2.500 treballadors estan cridats a la vaga la setmana del 23 al 27 de gener. Volen protestar contra el nou pla d’empresa que preveu una nova retallada de 700.000 euros que, segons denuncien, afectarà els seus drets laborals. Les mesures d’austeritat, sumades a la falta de recursos i personal, a banda de l’absorció de l’activitat que es desenvolupava a la Clínica del Vallès – i que el departament de Salut va redirigir a l’agost cap a centres sense ànim de lucre–, han fet que l’ Hospital de Terrassa hagi arribat al seu límit. Segons els treballadors, l’increment de la pressió assistencial a Urgències s’ha tornat insostenible.

La mateixa situació viu l’ Hospital Parc Taulí de Sabadell, segons subratllava dimecres el comitè d’empresa en una carta que va enviar al conseller de Salut, Toni Comín, en què reclamava “mesures urgents”. El Taulí és l’altre centre que va assumir part de l’activitat de la Clínica del Vallès, propietat de QuirónSalud, i que rebia 7,5 milions d’euros l’any per fer les 3.700 altes mèdiques i quirúrgiques que li contractava el CatSalut.

La vaga convocada a l’Hospital de Terrassa i a la desena de centres que conformen el CST –un consorci públic propietat al 60% de la Generalitat, el 20% de l’Ajuntament i el 20% de la Fundació Sant Llàtzer–, és, per tant, la punta de l’iceberg d’un problema que s’arrossega des de fa temps. La derivada és que això posa en dubte, als ulls dels treballadors, la viabilitat dels plans de Salut per deixar de derivar pacients també a l’ Hospital General de Catalunya de Sant Cugat, el segon centre propietat de QuirónSalud al Vallès, i que el 2015 va rebre 13,5 milions d’euros per atendre al voltant de 6.250 pacients. De fons hi ha els plans de compra anunciats per sorpresa a finals d’octubre pel conseller Comín. No és tan sols que els propietaris s’hagin negat fins ara a vendre’l, és que el centre és ara mateix necessari per assumir pacients que no troben llit als centres públics del Vallès.

“Si Comín hagués complert la seva paraula, no estaríem en aquesta situació”, ha assegurat el president del comitè d’empresa del CST, Xavier Lleonart, en una roda de premsa per explicar els motius de la seva convocatòria de vaga, la primera que hi ha a la sanitat sota el mandat de Comín. Lleonart va carregar durament contra el conseller pels plans d’aplicar més retallades, però també contra l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, per no haver “defensat” els drets dels treballadors, tal com marcava una resolució aprovada pel ple municipal. “No farem cap concessió més, no en tenim prou amb la paraula de Comín i Ballart perquè han mentit descaradament”, va afegir Lleonart.

Quan Salut va explicar al maig la reabsorció d’activitat de la Clínica del Vallès va anunciar una inversió extra de 5 milions d’euros anuals al Taulí i 2,5 més al CST. Segons Lleonart, el centre de Terrassa ha rebut només 2,2 milions. La seva crítica engloba també la falta d’inversions: “La sala de parts és tan antiga que sembla 'vintage'”, va assegurar. El proper dimarts una nova reunió entre direcció i comitè d’empresa intentarà trobar una solució.

Pacients derivats al General

L’epidèmia de grip, a la pràctica, ha agreujat la situació que viuen les urgències dels hospitals del Vallès. La presidenta del comitè d’empresa del Parc Taulí, Maria Colomer, assegura que cada dia, de mitjana, es deriven cinc pacients d’urgències al CST o a l’Hospital General per falta de llits. Durant els últims dies hi ha hagut puntes de fins a 13 trasllats, afegeix. “L’hospital ha quedat petit i fa falta una planificació i reestructuració”, va dir Colomer. Els treballadors, tot i ser conscients que el Govern treballa en un nou pla director d’urgències, denuncien una saturació que comporta que molts pacients siguin atesos als passadissos. “Portem una saturació a les urgències que fa un any i mig que dura, amb pics de col·lapse absolut”, va afegir la presidenta del comitè.

Fonts del departament de Salut, per la seva banda, han refermat la vigència dels plans de deixar de derivar pacients a l’Hospital General, però puntualitzen que aquest trasllat es farà “progressivament” i es detallarà durant les properes setmanes. L’oferta de compra i la constatació que només el centre de Sant Cugat podia oferir radioteràpia al Vallès van retardar els plans inicials de Salut de deixar de derivar pacients, però les mateixes fonts han explicat que hi ha un “primer esbós” fet des de fa temps de com es farà l’operatiu. A més, apunten que la pressió assistencial a les urgències del Taulí i al CST és “ relativament la mateixa” que la dels últims anys en aquestes dates, més alta per culpa de la grip. Subratllen que la reabsorció de l’activitat de la Clínica del Vallès va anar acompanyada de recursos econòmics per fer-se, i garanteixen que així serà també en el cas del General de Catalunya.