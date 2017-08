"El terrorisme no té religió ni país", els testimonis dels assistents a la manifestació

Els assistents a la manifestació de Barcelona fan valer els seus arguments de rebuig a la violència i criden a la convivència després dels atemptats a la Rambla i a Cambrils. Alguns amb banderes, estelades o espanyoles, i d'altres sense símbols, s'uneixen sota un mateix lema, 'No tinc por', en defensa de la tolerància i la pau.

Ikram

La Ikram, la Fathia i la Salma han vingut a la manifestació des d'Igualada. Són de Tànger i volen mostrar la seva "solidaritat" amb les víctimes perquè asseguren que també s'hi senten. "Sembla que tenen por de nosaltres, nosaltres també tenim por del que ens puguin fer", explica la Fathia. De fet, la Ikram relata que han patit mostres d'islamofòbia i posa com a exemple quan a la plaça Espanya un home des d'un cotxe els va cridar "Mores!" i les va amenaçar de mort. Són a la manifestació perquè volen demostrar que estan en contra del terrorisme. "El terrorisme no té religió ni país", diu la Salma.

Miquel i Maria Teresa

El Miquel i la Maria Teresa, jubilats, també han volgut assitir a la manifestació per deixar clar que no tenen "por". Han participat a les últimes manifestacions que s'han organitzat en contra del terrorisme, com la de l'Hipercor -la Maria Teresa era a dins del centre comercial amb els seus fills quan va passar- i tampoc van faltar a la mobilització contra la guerra de l'Iraq. Veuen "perfecte" que la manifestació l'encapçalin els cossos de seguretat i d'emergències i censuren la presència del rei. "Si el rei no ve, millor", diu la Maria Teresa.

Andrea

Explica que és a la manifestació perquè "sí" que té por, però ho veu com una manera d'intentar "solucionar" alguns dels problemes que genera el terrorisme com és, diu, la "intolerància".

Helena

L'Helena Gonzàlez porta l'estelada, per exemple, per denunciar "la manipulació brutal que s'està fent de la realitat". Considera que el govern espanyol "va quedar en evidència" perquè va arribar "tard" a Barcelona després dels atemptats.

Mònica

La Mònica, en canvi, porta una bandera espanyola i defensa que cadascú s'ha de manifestar "de la manera que ho senti". Barcelona, defensa, és coneguda per "la seva pluralitat" i això s'ha de respectar.