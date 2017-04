Les agressions a dues animalistes a Mas de Barberans, a judici aquest maig

Ja hi ha data per al judici contra els tres acusats d'agredir dues activistes animalistes durant una celebració taurina a Mas de Barberans a finals d'abril del 2016: el judici se celebrarà el proper 15 de maig als jutjats penals de Tortosa, just un any després dels fets. La fiscalia demana dos anys de presó per als tres presumptes agressors, mentre que l'acusació particular, exercida per les dues animalistes, en sol·licita fins a tres.

Les dues activistes d'AnimaNaturalis, que van assistir a la plaça de bous de Mas de Barberans a gravar i documentar els actes taurins per vigilar el compliment de la llei que regula aquests espectacles, van acabar sent colpejades violentament i agredides per un grup d'aficionats d'una mateixa família a Sant Carles de la Ràpita.

Tant a l'escrit de la fiscalia com al de les denunciants, queda clar que els agressors tenien "ple coneixement" d'una de les integrants d'AnimaNaturalis, ja que en un informe policial es demostra com dies abans dos dels acusats carregaven en els seus perfils de Facebook contra la figura d'Aïda Gascón i l'entitat que lidera. També els van prendre i trencar de manera violenta les càmeres que duien. Tot plegat va quedar enregistrat per una gravació que altres activistes de l'entitat efectuaven des d'un altre punt de la plaça i que, finalment, s'ha convertit en una de les principals proves de càrrec.

"Celebrem que s'hagi donat celeritat al judici i esperem que les penes siguin exemplars, perquè mai ningú torni a fer ús de la violència contra els qui lliurement vulguin enregistrar imatges dels correbous", ha assegurat la presidenta d' AnimaNaturalis i víctima de l'agressió, Aïda Gascón, en un comunicat. L'entitat augura una temporada de correbous, que començarà a l’abril a Aldover (Baix Ebre), més tranquil·la que els anys anteriors. "Crec que els aficionats taurins han entès que tenim tant dret com ells a estar presents als correbous", ha assegurat.