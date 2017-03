Google no et preguntarà més si ets un robot

"No sóc un robot". Quantes vegades hem hagut d'especificar a Google que som humans abans d'accedir als continguts d'una pàgina web. La demostració de la nostra condició humana consistia en un clic: en marcar un requadre gris al bell mig de la pantalla. El moviment d'un dit que assenyalava la diferència entre nosaltres i una màquina. Ara ja no caldrà fer-lo. Perquè Google ha anunciat que farà invisibles els famosos 'reCaptCha', l'eina que ens posava a prova abans de deixar-nos entrar a les pàgines web.

Segons Google explica, 'reCaptCha' és un servei gratuït que protegeix les pàgines web contra el correu brossa i l'accés a dades encriptades. En la última versió que llança la companyia avui, l'eina farà servir un motor d'anàlisi de riscos avançat i 'Captchas' amb capacitat d'adaptació als canvis per lluitar contra els robots a l'ombra, permetent que l'usuari s'estalviï avisar que no és "un robot". L'eina analitzarà el nostre comportament a la pàgina per decidir si som robots. Només en comptades ocasions se'ns demanarà marcar la famosa casella, quan la màquina tingui dubtes.

Les lletres distorsionades per digitalitzar llibres i mapes

Abans que es posés en funcionament el sistema de reCaptcha de Google -que ara es torna invisible- es feien servir els 'Captchas' antics, que ens feien picar en una pantalla emergent les lletres distorsionades d'una imatge. Sense saber-ho, digitalitzant aquells caracters estàvem contribuint a la digitalització de llibres i mapes en paper, una feina que una màquina no és capaç de fer.