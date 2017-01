WhatsApp ja permet enviar missatges sense connexió a internet

S'ha acabat haver de perseguir connexions wifi d'una banda a l'altra, o bé accedir, resignat, a ampliar la tarifa de dades mòbils per poder enviar un WhatsApp: l'aplicació de missatgeria instantània permet a l'usuari, en la seva última actualització (2.17.1), enviar missatges sense internet. El receptor dels missatges només el rebrà, però, un cop el mòbil recuperi la connexió.

Enviament massiu de fotografies i vídeos i més espai

La nova versió de WhatsApp, disponible tant per a mòbils iOs com Android, també permet enviar paquets de fins a 30 fotografies o vídeos a la vegada. A més, afavorirà una millor gestió dels documents adjunts, que serà especialment útil per als que tenen poc espai al mòbil: a partir, d'ara, els usuaris que se'n descarreguin l'última versió podran obrir les fotografies i els vídeos adjunts i esborrar-los directament del seu mòbil.