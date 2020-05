L'anàlisi d'Antoni Bassas: 'La Guàrdia Civil, els "coronapijos" i els avalots "de corte separatista"'

El Periódico va publicar ahir que la Guàrdia Civil preveu una "alta possibilitat" que es produeixin "moviments de conflictivitat social" a Espanya durant la desescalada i que "podrien aparèixer, de manera puntual, algunes protestes o avalots que alterin la tranquil·litat social". Es tracta d’un document confidencial, que parla d’actes de sabotatge contra infraestructures crítiques o edificis de partits polítics.

El document es titula Actuación de la Guardia Civil en el marco del Plan de Transición hacia una nueva normalidad. Preveu també la possible aparició de protestes per motivacions polítiques o " de corte separatista".

No cal ser James Bond per deduir que si la gent no cobra, no menja, no paga lloguers ni hipoteques, al final sortirà als carrers. A sobre, només falten notícies com aquesta:

L’Estat restarà atur a qui segueixi en un ERTO a partir de l’1 de juliol. Ho publiquem avui, en aquesta pàgina que firma l’Elisabet Escriche, on hi diu que és un dels punts de la lletra petita del decret publicat ahir al BOE sobre l’allargament dels ERTO fins al 30 de juny. Un advocat laboralista ens ha dit que “si estàs inclòs en un ERTO, per exemple fins al setembre, a partir de l’1 de juliol començaràs a gastar dies d’atur, cosa que fins ara no passava”. Aquest advocat especifica que “l’única manera que això no passi” seria que es tornés a legislar en les pròximes setmanes en sentit contrari”.

Doncs més ens valdria que legislessin en sentit contrari, perquè només falta que l’Estat que t'envia a casa (per la teva salut, pel teu bé) després et digui que li sap molt greu però has gastat dies d’atur.

Per no tornar a parlar que som a 14 de maig i encara hi ha milers de treballadors que no han cobrat l’ERTO del març. Realment, ja s’entén per què Catalunya o les Illes Balears o el País Valencià tenen aquest dèficit fiscal tan enorme, i és que l’estat espanyol viu endeutadíssim i quan necessita diners no en té ni per pagar els ERTO. En aquestes condicions, ja dic, preveure un esclat social no converteix la Guàrdia Civil en visionària.

Ara, abans ho hagués dit la Guàrdia Civil que hi hauria protestes contra el govern espanyol. Observin aquestes imatges:

Barri de Salamanca, zona rica de Madrid, ahir al vespre: manifestació al carrer per demanar la dimissió de Pedro Sánchez. Manifestació al carrer (ja semblo el de l’ APM?), al carrer! Els “ coronapijos”, també coneguts com a “ cayetanos”, saltant-se l’estat d’alarma i la distància de seguretat, i produint la imatge icònica del senyor abonyegant un senyal de trànsit amb el pal de golf. És que sembla una manifestació organitzada pel Marc Giró! Es veu que es troben al carrer Núñez de Balboa, que s’ha convertit en l’epicentre de les protestes d’extrema dreta contra el govern de Sánchez i Iglesias, al crit de “llibertat!”.

Vostès han vist la policia en aquestes imatges? O la Guàrdia Civil? Hum. Sembla que els avalots de protesta ja han començat, senyors de la Benemérita. I són “ de corte unionista”, per cert.

El nostre reconeixement per als que treballen a primera línia, un record per als que pateixen, per als presos polítics, per als exiliats, i que tinguem un bon dia.