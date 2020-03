L’anàlisi d’Antoni Bassas: ‘Masclisme, política i periodisme d’investigació’

Aquest matí ens hem llevat amb una notícia que ha revelat el diari ARA: Esquerra va cessar el cap de gabinet d’Alfred Bosch, Carles Garcias, per assetjament sexual al departament d’Exteriors. Garcias pressionava les treballadores amb comentaris, missatges i insinuacions constants, insistint sovint per veure’s a soles amb elles.

Les queixes que havien arribat al partit al setembre s’havien saltat el conseller, perquè algunes de les víctimes no hi confiaven tenint en compte l’estreta relació amb el seu cap de gabinet. Bosch i Garcias dirigien la conselleria. Garcias fins i tot passava per sobre de les competències dels directors generals, expliquen des del departament. Per al conseller era una persona de màxima confiança que coneixia des del 2015 i de l’etapa de Garcias a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, un període en què, com ha pogut saber l’ARA, dones joves també es van sentir assetjades per ell i es van arribar a queixar-se’n davant d’alguns companys.

Com a conseqüència d’aquesta informació, aquest matí mateix el conseller d'Acció Exterior ha demanat disculpes “ pel dolor que hagi pogut provocar aquest cas a les persones afectades i al seu entorn". El departament no dona cap explicació sobre el fet que, com publica l'ARA, el conseller va estudiar l'opció de recol·locar-lo com a director general, i que al final ho va descartar.

El paper de Junqueras és, segons les fonts, determinant. La decisió, però, triga a concretar-se. Abans passa tant per Lledoners com per Ginebra, on hi ha la secretària general del partit, Marta Rovira. I les resistències de Bosch afloren. Quan se l’insta a actuar contra la seva mà dreta, ell subratlla que no hi ha cap prova concreta dels assetjaments. En conversa amb l’ARA, Bosch reconeix que Garcias és una persona de tracte dur, però nega haver rebut cap queixa per assetjament abans que esclatés aquest cas. En una conversa amb l’ARA, el conseller Bosch admet que no s’ha actuat prou ràpidament però nega que intentés recol·locar el seu cap de gabinet.

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha convocat aquest dilluns al matí el conseller d'Exteriors. Fonts de Presidència expliquen que el conseller no va transmetre res al president i que davant la "gravetat" dels fets Torra ha reclamat explicacions.

En la informació que publiquem expliquem que, tot i l’angoixa generada sobre les víctimes, no hi ha cap denúncia presentada a la policia i tots són casos que s’han vehiculat de manera interna. Tampoc s’ha documentat cap agressió física.

Podríem pensar que l’actitud controladora d’un alt responsable d’una conselleria sotmès a pressió és comprensible. Però l’assetjament és una altra cosa i, encara que no hi ha cap denúncia, hi havia prou indicis perquè Esquerra cessés Garcias. Quedaran per veure, entre d’altres, les responsabilitats polítiques del cas.

Aquest tipus d’actitud de domini d’un home sobre les treballadores a càrrec seu és inacceptable, i el rebuig encara és més gran justament avui, l’endemà del 8-M.

Alhora, permeteu-nos assenyalar que aquests dues pàgines han estat obra de cinc periodistes: Albert Llimós, Anna Mascaró, Aleix Moldes, Núria Orriols i Mireia Esteve, que han fet desenes de trucades i reunions amb els protagonistes, amb total discreció, per estar segurs que publicaven una versió dels fets equilibrada, el més semblant possible a la veritat. Quan des de l’ARA diem que protegir la veritat mai no ha estat tan important, també ens referim a aquest tipus de periodisme d’investigació, que té conseqüències, no tan sols per a les persones esmentades sinó per al conjunt de la societat. Va passar no fa gaires dies amb l’alcalde d’Argentona, de la CUP, i ara també a Exteriors de la Generalitat.

Llibertat per als presos polítics, per als processats, per als exiliats. I que tinguem un bon dia.