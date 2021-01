L'anàlisi d'Antoni Bassas: "Cal suspendre les eleccions?"

Aquesta setmana que comença avui ens pot portar una notícia molt important: la suspensió de les eleccions del 14 de febrer. Quan ho sabrem? Doncs després de la pròxima reunió del Procicat, prevista per a finals d’aquesta setmana, just quan faltarà un mes per a la data dels comicis.

En la comunitat epidemiològica i sanitària en general hi ha molta preocupació per la situació de la pandèmia a Catalunya.

Per exemple, la doctora Magda Campins, cap de medicina preventiva i epidemiologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron, va declarar dissabte al FAQS de TV3 que "no és responsable mantenir el 14 de febrer com a data per celebrar les eleccions". "Estarem pitjor", va dir.

🔴 Seria responsable mantenir la data del 14 de febrer per celebrar les eleccions al Parlament?



Segons l’últim balanç del departament de Salut, hi ha 2.356 persones ingressades als hospitals catalans. A les UCI hi ha 458 pacients crítics. En l'última setmana han mort 288 persones. La setmana que vam passar del 2020 al 2021 es van detectar 18.822 positius, un 36% més dels acumulats la setmana anterior. I Salut ha confirmat que el dia 6 de gener a la nit es va detectar el primer cas d’una persona contagiada amb la variant britànica del covid-19. Es tracta d’una persona que viu a Catalunya i que s’havia desplaçat al Regne Unit.

En resum, que hi ha por de la saturació dels centres d’assistència primària i dels hospitals, sobretot de les UCI, i del perill que quedin sense atendre pacients amb patologies no urgents avui però que si no es van tractant poden acabar sent urgents.

Divendres que ve, amb el pronunciament del Procicat, el Govern i la taula de partits hauran de decidir si mantenen la data del 14 de febrer i, si ajornessin les eleccions, posar una nova data que, lògicament, hauria de ser almenys un mes o un mes i mig més tard, com a mínim.

De moment, els preparatius per a les eleccions continuen. Avui mateix a l’ARA publiquem aquesta inserció publicitària en què, davant la situació sanitària, es recomana sol·licitar el vot per correu, fins al 4 de febrer. És la mateixa recomanació que va fer el doctor Argimon fa uns dies: votar per correu. (I, per cert, votar per correu sense por a una tupinada.)

Però, tot i que el vot per correu és d’una gran ajuda, no assegura el dret al sufragi de tothom. Cada dia milers de persones donen positiu per covid-19 i, lògicament, no poden sortir de casa. Què passa si has donat positiu a partir del 4 de febrer, quan ja no pots votar per correu i no pots anar fins a l'urna perquè ets positiu? Per tant, la decisió que es prengui desprèn de la situació epidemiològica, però també ha de tenir en compte els problemes jurídics derivats de la necessitat d’assegurar el dret a vot a tothom. Tots aquests problemes estarien arreglats si poguéssim votar electrònicament. Som al segle XXI, al 2021, concretament, però l’opció del vot electrònic sembla llunyana.

Fins ara, els partits volien fer les eleccions el 14 de febrer. Pensin que no tenim president i el Parlament està dissolt. No és convenient continuar en aquesta provisionalitat. Però ara hi ha el càlcul de cadascú. I aquí és on sembla que el PSC té pressa per capitalitzar l’efecte Salvador Illa i portar a les urnes l’impacte que ha suposat la seva candidatura. Tot plegat és un laberint. Però es tracta de no prendre més mal.

El nostre reconeixement per als que treballen a primera línia, un record per als que pateixen, per als presos polítics, per als exiliats, i que tinguem un bon dia.