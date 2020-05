L'anàlisi d'Antoni Bassas: «Carmen Calvo i el 'problemón del demonio'»

La vicepresidenta espanyola Carmen Calvo va pronunciar dilluns una de les frases del govern per a la història de la gestió de la pandèmia. Del nivell de “ Portugal tiene la ventaja que está más al oeste”, de la vicepresidenta Ribera. Es tractava d'espolsar-se les culpes de sobre i dir que estem de pega, però dir-ho amb cara d’haver descobert un fet insòlit que podria explicar per què a Madrid la pandèmia ha sigut terrible. I és que resulta que la capital està en la mateixa línia que Nova York i Pequín, passant per Teheran. Calvo: "No m'havia adonat que Nova York, Madrid, Teheran i Pequín estan gairebé en línia recta. No exactament, però gairebé en línia, en horitzontal. I són tres grans ciutats on hi ha hagut un problemón del demonio ".

“ Problemón del demonio”. Després ens en fotem de Donald Trump perquè recomana lleixiu.

El govern espanyol necessita amagar l’evidència que si s’hagués tancat Madrid quan el president Torra li demanava el virus no s’hauria estès per Espanya de la manera que ho ha fet.

En un moment en què el 70% dels contagis es donaven a la capital, tancar Madrid era de llibre. Però no es van atrevir a fer-ho. I ara, com si això fos Cuarto milenio, tota una vicepresidenta espanyola fa cara “ de haber estado leyendo”, i no ho diu en una cafeteria, ho diu al Congrés, que a Madrid no hi fa ni fred ni calor.

Sembla que se'n foten. O sense el sembla. Avui Pedro Sánchez es passarà el dia al Congrés perquè li votin la pròrroga de l’estat d’alarma. El matí ha començat amb alguns clàssics:

Que el coronavirus no ha sigut només un problema d’Espanya. Sí, però és a Espanya on hi ha hagut més morts per habitant.

Que el coronavirus no entén de fronteres. Sí, que li preguntin a Portugal, que les va tancar de seguida amb Espanya i així de bé li ha anat.

Que el govern espanyol ha donat una resposta econòmica formidable. Que ho pregunti als treballadors que encara no han cobrat el seu ERTO.

I llavors ha vingut el millor. Diu Sánchez que les comunitats autònomes mai han perdut les seves competències durant la pandèmia, però llavors, en la mateixa frase, diu que les comunitats aniran recuperant la seva capacitat de decisió.

La societat no està per jocs de paraules inconsistents. La gent vol cobrar els ERTO, vol ajudes per a les empreses, que les escoles reobrin amb seguretat i que quan arribi la tardor no tornem a prendre mal. Però que encara li expliquin que hem tingut un “ problemón del demonio” amb la línia de Madrid al mapamundi és per enviar-los a pastar fang.

El nostre reconeixement per als que treballen a primera línia, un record per als que pateixen, per als presos polítics, per als exiliats, i que tinguem un bon dia.