L'anàlisi d'Antoni Bassas: 'PP i mentida'

Aquest matí he sentit Ernest Maragall parlant davant la tomba de Lluís Companys i ha dit una frase que il·lumina el dia: “L’Estat no ha fet net del franquisme”.

Mirin, ahir el Tribunal Suprem va ratificar la sentència de l’Audiència Nacional del cas Gürtel. La va ratificar en línies generals. Confirma que el PP es va lucrar amb la trama Gürtel. La sentència inclou penes de presó per a 29 persones. I confirma que existia una caixa B, de diner negre, en la comptabilitat del PP, de la qual el tresorer, Bárcenas, es va a aprofitar. De fet, el tribunal obliga el PP a tornar 2245.000 euros obtinguts de la trama.

La vergonya persegueix el Partit Popular, doncs. Però si senten el que va dir ahir el PP els semblarà que els han donat el premi Nobel de la pau. Els hi explico: la sentència del Suprem diu que troba fora de lloc les al·lusions a la caixa B. O sigui, que el PP es va enriquir il·lícitament, encara que fos sense saber-ho, perquè tot ho havia organitzat un empresari que es diu Francisco Correa ( correa en alemany és gürtel), que va corrompre un parell d’alcaldes del PP, que van anar a les eleccions en millors condicions que els seus rivals.

La sentència diu que Correa i gent del PP, entre els quals Bárcenas, van crear un “autèntic i eficaç sistema de corrupció”, però al mateix temps corregeix l'Audiència Nacional i diu que no es pot parlar de “corrupció institucional”. I com que la moció de censura contra Rajoy del maig del 2018 es va basar en la literalitat d’aquella sentència, ara Pablo Casado diu que estava basada en una mentida. Fins i tot Rajoy ha emès un comunicat aquest matí per dir que aquesta sentència és una "reparació moral". No cal dir que amb això han trobat un filó per continuar repetint que el govern espanyol és il·legítim. Tant li fa que el tribunal mantingui el PP com a partícip a títol lucratiu.

Ja s’ho faran. La marca PP està associada a la corrupció, i les trampes dialèctiques dels populars no ho canviaran.

La dreta espanyola, en les seves tres principals presentacions, considera que quan no governa, quan no té el BOE, quan no pot nomenar subsecretaris, és perquè hi ha hagut un cop d’estat de l'esquerra. Ara el PSOE, que és el més a l’esquerra que el sistema polític espanyol tolera que arribi al govern, està comprovant el resultat d’haver tingut por a ser titllat d’antiespanyol i haver sortit de mani amb la dreta, com Iceta a Barcelona.

Certament, l’Estat no ha fet net del franquisme, que condemnava per rebel·lió els que no es van sumar a la rebel·lió franquista, com Lluís Companys. Per desgràcia nostra, la política continua retorçant les paraules i els fets.

El nostre reconeixement per als que treballen a primera línia, un record per als que pateixen, per als presos polítics, per als exiliats, i que tinguem un bon dia.