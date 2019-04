L’anàlisi d’Antoni Bassas: ‘30 acusats més pels adoradors de l’estat espanyol’

El processament de 30 persones més per l’1 d’Octubre és un senyal més que l’estat espanyol no deixarà que la política resolgui la reclamació catalana d’un referèndum ni doni cap marge per a una taula de negociació. I quan parlo de l’estat espanyol vull dir tots aquells, que són molts, que redueixen la Constitució a un sol article: el de la unitat d’Espanya. La resta és secundari.

A aquesta religió pertanyien les investigacions policials primer i judicials després contra l’independentisme començades el 2015 i que, en part, han acabat derivant en aquestes 30 imputacions per malversació i desobediència. Ara ja podem parlar de macrocausa.

Pensem que als 17 afectats per malversació els demanen una fiança de 5,8 milions d’euros. Com els cas de les presons preventives dels presos polítics, no es tracta de justícia, sinó de venjança d’un estat que va quedar en ridícul internacional pel referèndum i que només sap respondre iradament, com Borrell, a les entrevistes, quan el critiquen per la seva gestió del cas català.

El Procés ha destapat les limitacions de tota mena de política catalana, entre les quals, la dificultat per al càlcul estratègic i la tendència a la divisió interna. Però el Procés és una resposta política a un problema polític, mentre que l’estat espanyol ha contestat amb guerra bruta, policies, jutges, tot en el marc d’una macroconcertació de gent que presumeixen d’il·lustrats quan han demostrat ser uns simples adoradors de l’Estat.



Llibertat per als presos polítics, per als processats, per als exiliats.