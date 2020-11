L'anàlisi d'Antoni Bassas: 'Els presos polítics, el Suprem i els pressupostos'

Aquest matí, el doctor Argimon ha dit a TV3 que tindrem toc de queda dos o tres mesos més i que, de cara a Nadal, la Generalitat és qui té les competències per dir quines restriccions tindrem per festes. Una pista: ha dit que més perillós que ser sis o deu en una taula és estar en tres grups diferents la Nit de Nadal, el dia de Nadal i el dia de Sant Esteve, que allò de per Nadal a casa els pares i per Sant Esteve a casa els sogres pot ser pitjor que un sol àpat amb més gent.

Però l’actualitat té avui una parada molt delicada: el Tribunal Suprem veurà el tercer grau penitenciari i el 100.2 (el que permet sortir a treballar) dels presos polítics. Com deuen recordar, el Suprem va anul·lar l’aplicació de l’article 100.2 als nou presos, la Fiscalia va presentar recurs contra el tercer grau, un jutjat de vigilància penitenciària va suspendre el règim de sortides per als set presos de Lledoners, però dos jutjats van mantenir el tercer grau per a Forcadell i Bassa, a l’espera que el Tribunal Suprem es pronunciés, cosa que semblava que havia de passar avui però que potser no sabrem fins a la setmana que ve. Sigui com sigui, a menys d’un mes per Nadal, la decisió del Suprem serà especialment sensible des del punt de vista humanitari. Si no els deixen sortir de la presó, Cuixart, Sànchez, Junqueras i Forn podrien passar quatre Nadals seguits entre reixes. I aquesta duríssima circumstància pot ser el símbol de la resposta de l’Estat que s’ha volgut exemplaritzant, d’escarment, i, per tant, pot tenir més d’injustícia que de justícia.

És un moment estrany. Esquerra dona suport als pressupostos de l’Estat amb el seu secretari general, que potser no podrà sortir de la presó encara, disposat a jugar un paper influent en l’estabilitat del govern espanyol, potser pensant que el Suprem resolgui ara el que vulgui, que la reforma del delicte de sedició i l’indult -totes dues mesures en mans del govern espanyol- pot aconseguir el que la justícia nega amb evident desproporció.

El nostre reconeixement als que treballen a primera línia i un record per als que pateixen, per als presos polítics i per als exiliats. I que tinguem un bon dia.