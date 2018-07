Els Castellers de Sants preparen un final del primer tram de temporada de traca i mocador

260x366 Els Castellers de Sants estrenen el quatre folrat i arrodoneixen la seva primera tripleta màgica de l'any / CARLES PANIELLO | CASTELLERS DE SANTS Els Castellers de Sants estrenen el quatre folrat i arrodoneixen la seva primera tripleta màgica de l'any / CARLES PANIELLO | CASTELLERS DE SANTS

El calendari ha fet que aquesta temporada els Castellers de Sants haguessin de triar entre mantenir la festa major de Sant Cugat en la seva planificació i escurçar l'aturada estival o descartar-ne la participació per avançar la seva diada d'estiu. Finalment, els borinots van apostar per donar importància a la seva última actuació local abans de les vacances i, si s'ha de jutjar pels resultats, sembla que van encertar. Dissabte van descarregar els dos castells bàsics de nou i el cinc de vuit. L'estrena del quatre folrat va fer possible que s'apuntessin la primera tripleta màgica de la temporada.



Fidels a la seva filosofia, els de la camisa grisa han optat de nou per no carregar els seus castellers d'actuacions i mantenir un ritme gairebé idèntic al d'altres temporades. Van descarregar el primer dos de vuit en la vigília del seu aniversari, el cinc de vuit va arribar la primera setmana de juny, en l'aniversari dels Nens del Vendrell, i una setmana més tard seria el torn del tres de nou amb folre a les Corts. Tanquen el mes de juny amb dos castells de nou pisos més al sarró, el tres i el primer quatre de l'any. Els de la camisa grisa van aprofitar aquest cap de setmana per lluir-se davant dels seus veïns i van aprofitar l'actuació per fer una interessant prova de dos de nou amb folre i manilles, un castell que podrien provar el cap de setmana vinent a la diada del Pla de la Seu a Tarragona.



Van compartir plaça amb els Castellers de la Sagrada Família, que, a l'espera de l'estrena del quatre de vuit, van arrodonir una actuació de màxims. Els de la camisa verda van descarregar el set i el cinc de set i van posar-hi el seu segell inconfusible en apuntar-se un nou tres de set aixecat per sota. La tercera colla a plaça, els Castellers d'Esplugues, van descarregar el cinc de set i el quatre amb el pilar i van rodar l'estructura del quatre amb un bàsic quatre de set.



Amb la mirada posada en la gamma extra



En finalitzar l'actuació, els Castellers de Sants van aprofitar la trobada per rodar l'estructura de la torre, que el cap de setmana vinent podrien alçar un pis més. La prova de dos de nou amb folre i manilles va ser prometedora, i van arribar-hi a col·locar el pis de sisens.



Castellers de Sants: P4, 4 P4, 3d9f, 4d9f, 5d8, V5

Castellers d'Esplugues: 2 P4, 5d7, 4d7a, 4d7, P5, 2 P4

Castellers de la Sagrada Família: 2 P4xs + P4, 7d7, 3d7xs, 5d7, P5