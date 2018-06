La Coordinadora de Colles Castelleres suma un nou soci

Materialitzat ja l'acord per a la difusió televisiva de la temporada castellera entre la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC), la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i la Xarxa Audiovisual Local (XAL), la Xarxa ha decidit fer un nou pas endavant i convertir-se en el tercer gran patrocinador d'aquesta activitat. El conseller delegat de l'operador audiovisual, Francesc Pena, i la presidenta de la Coordinadora, Inés Solé, van firmar dijous un contracte de col·laboració pel qual la XAL esdevindrà patrocinadora oficial de la CCCC i de la seva marca Castells per a aquest any 2018.



La part més important de l'aportació econòmica d'aquest conveni anirà destinada a sufragar una fracció de la despesa principal de l'agrupació de colles castelleres, les assegurances que cobreixen les més de 100 colles associades, mentre que la Coordinadora de Colles es compromet a difondre la programació castellera de la XAL i del seu nou portal XALA! Els castells ja són el producte principal d'aquesta plataforma digital i un dels reclams més importants de la Xarxa les últimes temporades.



La incorporació de la Xarxa com a patrocinador del món casteller arriba unes setmanes després de la renovació de del conveni amb l'empresa Sorea. Aquestes dues empreses s'afegeixen al grup cerveser Damm, patrocinador principal del fet casteller, que continua sent el soci principal de la Coordinadora gràcies a una relació de confiança mútua que es remunta a l’any 1997.