Valls reclama un cop més la llibertat dels presos polítics

La plaça del Blat de Valls es tenyeix de groc en una reivindicativa prèvia de la diada castellera de Sant Joan. Deu minuts abans de la una del migdia, el Cant dels Segadors, que havia de donar el tret de sortida a la primera gran actuació de la temporada tradicional de castells, ha transformat la plaça de l'Ajuntament en un mar de pancartes grogues que reivindicaven la llibertat dels presos polítics. El balcó del consistori ha exhibit a la façana un gran cartell amb un llaç groc i la frase “llibertat presos polítics i exiliats” traduïda també a l'anglès, que ha recordat la figura dels polítics perseguits per la justícia espanyola.



Ple de gom a gom, el ‘quilòmetre zero del món dels castells’ ha tornat a aprofitar una gran cita castellera per reivindicar la llibertat dels presos polítics. La imatge de la plaça del Blat ha sigut espectacular, les pancartes grogues amb el missatge “estem amb vosaltres” no només s'han vist entre el públic que esperava l'inici de l'actuació sinó que ha omplert tots els balcons de l'indret i, fins i tot, l'espai ocupat per les mateixes colles castelleres. Les pancartes s'han mantingut alçades mentre s'interpretava l'himne i han anat seguides de càntics de “presos polítics, llibertat” i ”independència”.



Cal recordar que gran part del fet casteller fa temps que es mostra a favor del moviment independentista. De fet, l'episodi més recent el van escriure els membres de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que el cap de setmana passat van desplaçar-se a les presons madrilenyes per alçar-hi pilars a les portes i a Catalunya un gran nombre de formacions feien el mateix en una multitud de places i carrers.