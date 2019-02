La temporada castellera arrenca amb castells de vuit pisos

260x366 Els Castellers de Barcelona descarreguen el primer castell de vuit pisos a la plaça de Sant Jaume / CASTELLERS DE BARCELONA | NATALIA MOCHOLI Els Castellers de Barcelona descarreguen el primer castell de vuit pisos a la plaça de Sant Jaume / CASTELLERS DE BARCELONA | NATALIA MOCHOLI

La festa major de Santa Eulàlia dóna el tret de sortida a la temporada castellera amb la consecució del primer castell de vuit pisos de l'any. Els Castellers de Barcelona, que enguany celebren el cinquantè aniversari de la seva fundació, no han fallat a la cita hivernal a la plaça de Sant Jaume i han confirmat el seu compromís en la primera cita destacada del calendari.



Si bé encara hi ha moltes colles que estan acabant de confeccionar els seus equips directius en les respectives assemblees anuals ordinàries, a Barcelona les set agrupacions de la ciutat ja han tret la camisa de l'armari per encarar el primer compromís de l'any. La diada de Santa Eulàlia ha vist el primer quatre de vuit del curs casteller protagonitzat, un any més, per la colla degana de la ciutat. Els Castellers de Barcelona han acompanyat la construcció amb el primer set de set de l'any i amb un cinc de set, que ha esdevingut el millor castell de l'exhibició dels Castellers de Sants i dels Castellers de la Vila de Gràcia.



Els castells de set pisos han tornat a ser protagonistes en una de les cites més matineres de l'any. En total, les colles barcelonines han descarregat quinze construccions d'aquest nivell, sis d'elles de la gamma alta. Els Castellers de la Sagrada Família no han volgut renunciar als castells més complicats i han segellat el seu primer quatre de set amb agulla. La colla de la camisa verda ha assolit tres castells de set pisos però han necessitat fer ús de dos intents desmuntats. La Colla Jove de Barcelona i els Castellers del Poble Sec han optat per les construccions bàsiques, tres i quatre de set, acompanyats del cinc de sis i del quatre amb el pilar respectivament. Els Castellers de Sarrià comencen l'any amb tres construccions de sis pisos, consolidant el nivell assolit la darrera temporada.



L'actuació ha repetit un format sense rondes ni torns establerts que s'ha consolidat pel seu atractiu en diades de poca exigència tècnica. Aquest any, els Castellers del Poble Sec han estat els encarregats de dur el seu pilar al balcó de l'Ajuntament.



Esparreguera també acull castells de set per Santa Eulàlia



A banda de la diada barcelonina, Esparreguera també ha celebrat la seva festa major d'hivern amb torres humanes. La colla local ha descarregat els primers bàsics de set del curs acompanyats d'una de les seves colles padrines, els Castellers de Terrassa, que han tingut en el quatre de set amb agulla el seu millor premi. La formació del Baix Llobregat ha hagut de desplaçar la seva activitat els últims dies al municipi veí d'Abrera ja que les obres del seu local d'assaig s'han allargat més del compte i no han trobat cap altre espai on poder practicar construccions de set pisos amb solvència.



Barcelona - Diada de Santa Eulàlia

Castellers de Barcelona: P4, 5d7, 4d8, 7d7, V5

Castellers de la Vila de Gràcia: P4, 3d7, 4d7, 5d7, 3 P4

Castellers de la Sagrada Família: P4, id 4d7, 4d7, id 4d7a, 4d7a, 3d7, 2 P4

Castellers de Sarrià: P4, 4d6, id 3d6, 4d6a, 3d6, 2 P4

Colla Jove de Barcelona: P4, 3d7, 4d7, 5d6, V5

Castellers de Sants: P4, 4d7a, 5d7, 4d7, V5

Castellers del Poble Sec: P4, 3d7, 4d7, 4d6a, P5



Esparreguera - Diada de Santa Eulàlia

Castellers d'Esparreguera: 2 P4, 4d7, 3d7, 3d6xs, P4, P4xs

Castellers de Terrassa: 2 P4, 4d7, 4d7a, 3d7, P5