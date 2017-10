Divulgació científica a Figueres

Aquest dissabte Figueres acull la jornada de divulgació científica Science Needs You! (SNY), que en aquesta segona edició estarà dedicada a Les fronteres de la biomedicina. Aquesta iniciativa de l’Associació Catalana per a la Divulgació Científica (Acdic) és un format divulgatiu inèdit fins ara que vincula la ciència amb diferents disciplines artístiques, com ara la dansa, la música i la fotografia, per acostar el món científic a la societat des d’un vessant diferent, pròxim i original però sense perdre el rigor.

Encara que és la segona jornada de SNY, és la primera organitzada per l’Acdic, que es va constituir el febrer passat en col·laboració amb l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), amb l’objectiu de conscienciar la societat de la importància i els beneficis de la ciència en el desenvolupament social i econòmic i també en el dia a dia de les persones.

Després de la bona acollida que va tenir l’edició de l’any passat, amb més de 300 persones a la sala La Cate, aquest any s’ha traslladat al Teatre El Jardí. La jornada programarà continguts científics amb conferenciants de primer nivell combinats amb continguts artístics i humanistes. Com a tancament es farà una observació astronòmica i una xerrada a l’observatori d’Albanyà.