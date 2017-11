El Fòrum Gastronòmic 2017 tanca edició amb 25.000 visitants

El Fòrum Gastronòmic tanca exhibint múscul. El gran aparador de la gastronomia ha tancat amb un creixement i una sensació "d'optimisme i gairebé d'eufòria", en paraules d'un dels directors del certamen, Pep Palau. L'alegria ve, sobretot, per un creixement en el nombre de visitants, que han arribat als 25.000, mil més que el màxim històric que tenia el certamen.

L'increment també ha sigut en la superfície d'exhibició. L'altre director del Fòrum, Jaume Von Arend, ha quantificat aquest creixement amb un 30%, una xifra que permet superar les edicions de Barcelona i coronar-se com la "més gran" que s'ha fet fins ara.

Finalment, els organitzadors també parlen d'un increment del negoci i de les activitats. Palau ha fet referència a les dues ànimes del Fòrum, que "el fan únic". "Tenim el millor d'un congrés i el millor d'un festival", ha afirmat durant la roda de premsa de balanç. La part de congrés ha comptat amb sessions de grans cuiners nacionals i internacionals que han arribat a congregar més de mil persones a l'Auditori.

Aquest espai ha servit també per fer realitat una de les propostes que el Fòrum Gastronòmic s'ha proposat: impulsar la nova cuina catalana, una generació que Palau ubica a l'entorn dels quaranta anys, que considera que "necessiten tenir tribuna". La seva sessió, dilluns passat, va ser "de ritme trepidant" per donar espai al màxim nombre de cuiners possible.

Plural i sostenible

El Fòrum és, en part, un termòmetre dels canvis que es registren en la gastronomia. L'olfacte els va portar a posar l'accent en una cuina cada cop més plural i que treballi per ser sostenible. Precisament els germans Joan i Josep Roca hi han fet dues sessions, de les més aplaudides, on han fet propostes de cuina i vi que no danyin i deixin la mínima petjada a l'entorn. Palau considera "un encert" aquesta línia i creu que ha sigut una mirada transversal de futur que el món de la gastronomia "tindrà present".

La pluralitat de la cuina és una nova etapa que Palau ha definit com la "post-Bulli". Els ponents que han passat per les sessions magistrals han demostrar com l'alta gastronomia manté línies molt variades a l'hora d'executar els plats. A banda de la nova cuina catalana, també hi ha hagut espai per a les noves tendències al País Valencià i a les Illes Balears, amb unes sessions que s'han fet aquest dimarts.

Es queda a Girona

El Fòrum del 2018 es farà els dies 18, 19 i 20 de novembre i, per primera vegada, repetirà seu. En l'àmbit català, el certamen s'alterna cada any entre Barcelona i Girona. Aquest fet inèdit es deu al "calendari de fires que es fan" a Fira de Barcelona. La previsió és que el certamen torni a fer-se el 2019 a la capital catalana.

Els organitzadors consideren que aquest fet demostra la "fortalesa" del certamen. Von Arendt assenyala que el temps ha demostrat que "Barcelona no eclipsa Girona" i que s'ha creat una marca que porta públic fidel. "La gent constata que el certamen és el mateix i el públic es belluga darrere d'aquesta marca", ha afirmat. Durant tres dies, s'han celebrat fins a sis activitats simultànies. Això la converteix, segons els promotors, en una "fira dinàmica i divertida".