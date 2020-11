La UdG, líder entre les universitats de l’Estat en accions de voluntariat

La Universitat de Girona (UdG) és la més activa de totes les universitats de l’Estat en programes de voluntariat social, segons un estudi de la Fundación Mutua Madrileña. Durant el curs 2019-2020, la UdG va portar a terme 286 iniciatives de voluntariat, vint més que en l’any anterior.

L’estudi revela que, tot i la pandèmia, el nombre de projectes de voluntariat a les universitats espanyoles ha augmentat un 44%.

La Universitat de Girona celebra liderar el rànquing de les universitats espanyoles en matèria de voluntariat i que es valori com una institució “compromesa i implicada amb el territori, èticament i social, i amb l’equitat i la justícia social”. Malgrat la situació sanitària, la Universitat de Girona “no deixa de reinventar-se cada dia desenvolupant els projectes de voluntariat de forma telemàtica gràcies a la unitat de Compromís Social”.

Entre els diferents programes de voluntariat que la UdG impulsa amb entitats socials o institucions hi ha l’anomenat “pis solidari”. En aquesta iniciativa, l’Ajuntament de Salt ofereix pisos compartits a estudiants de la UdG a un preu molt reduït a canvi que participin en accions d’inclusió social al municipi.

A través de l’Oficina de Cooperació de la UdG, els estudiants també es poden apuntar a iniciatives com ara l’acompanyament de persones grans o la col·laboració amb centres de distribució d’aliments com el centre d’acolliment La Sopa. També s’ofereix als estudiants la possibilitat de col·laborar en projectes de cooperació internacional. Des de l’Oficina de Cooperació s’assegura que la participació en projectes de voluntariat és molt gratificant per als alumnes que hi participen perquè els permet “donar i rebre alhora”.