L'Estat porta als jutjats sis ajuntaments gironins per aprovar la resolució del Parlament que reprova el rei

Embat de la l'Advocacia de l'Estat contra el suport de sis ajuntaments gironins a la resolució del Parlament que apostava per l'abolició de la monarquia i condemnava "la violència exercida contra els drets fonamentals". Concretament, l'advocada de l'estat a Girona ha presentat un recurs contenciós administratiu contra els acords dels plens municipals de Sant Julià de Ramis (Gironès), Riudellots de la Selva (Selva), Torroella de Montgrí (Baix Empordà), Bolvir (Cerdanya), Maià de Montcal (Garrotxa) i Pont de Molins (Alt Empordà).

El primer que ho ha fet públic ha sigut l'alcalde de Sant Julia de Ramis, Marc Puigtió, que ha explicat que aquesta tarda es reunirà amb els advocats per estudiar la resposta legal, però ha deixat clar que defensarà "l'Ajuntament i l'acord del ple". "Aniré a judici o on faci falta per fer costat a les decisions del ple municipal, del Parlament i de la Generalitat, i més després del que va passar l'1-O a Sant Julià: el rei va donar suport a les càrregues de la Guàrdia Civil, que van deixar un centenar de veïns ferits", ha criticat.

L'ajuntament de Torroella de Montgrí ha rebut la notificació aquest matí, però, en canvi, no tenen constància de cap recurs els ajuntaments de Bolvir i de Pont de Molins.

La moció que van aprovar els ajuntaments donava suport i ratificava la resolució 92/XXII del Parlament de Catalunya, que rebutjava i condemnava el “posicionament del rei Felip VI, la seva intervenció en el conflicte català i la seva justificació de la violència exercida pels cossos policials l’1 d’Octubre del 2017”. I reafirmava el compromís amb els “valors republicans” apostant per "l’abolició d’una institució caduca i antidemocràtica com la monarquia”. A més, el document reprovava “els actes repressius contra la ciutadania” i “la judicialització de la política i la violència exercida contra els drets fonamentals”.

De fet, la resolució del Parlament està en mans del Tribunal Constitucional des de finals de novembre, quan va admetre a tràmit la impugnació de Pedro Sánchez contra la reprovació del rei Felip VI.