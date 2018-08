Abril Zamora: “Un actor cis fent de noia trans és com un Baltasar blanc pintat de negre”

Abril Zamora (Cerdanyola del Vallès, 1981) és una de les actrius fixes de la sèrie d’Antena 3 Vis a vis, on interpreta una de les internes de la presó. També és l’autora de dues obres de teatre, La indiferencia de los armadillos i Todas muertas, i prepara una sèrie per a Telecinco, Señoras del (h)AMPA, de la qual és creadora i guionista. “Va sobre un grup de pares i mares de l’AMPA que maten una persona per error”, explica. Admet que està cansada de parlar del tema trans, però que alhora s’hi sent obligada perquè “no hi ha gaires dones trans” en l’audiovisual. “M’encantaria que em preguntessis pel meu personatge i la interpretació, però lamentablement encara és necessari parlar d’això”, diu.

A Vis a vis interpretes una dona trans. ¿Els personatges trans haurien de ser sempre per als intèrprets trans?

Crec que la cultura i l’audiovisual tenen una funció social que va més enllà de l’entreteniment i les actrius trans han de tenir l’oportunitat d’interpretar personatges trans. Per a mi, un actor cis fent de noia trans és com un Baltasar blanc pintat de negre. També és cert que cada projecte és un món. Quan es va anunciar La casa de papel tots ens vam tirar al damunt de Paco León perquè interpretava una noia trans, però el personatge apareix abans de la transició i això em fa entendre millor per quin motiu han triat un actor cisgènere. Si algú fes un sèrie sobre la meva vida l’any passat seria normal que agafessin un actor cis, perquè no havia començat a prendre hormones ni a fer la transició. Però ara que soc una dona completa i físicament semblo una dona, seria lògic que m’interpretés una actriu trans.

Si un director vol un actor o actriu trans, quantes opcions té? ¿Hi ha molts intèrprets trans a Espanya?

Si no ets un dropo i vols el millor per al teu projecte pots triar, perquè a Espanya hi ha actrius i actors transgènere. No sé quina és la xifra o el percentatge d’actors trans respecte als cis, però he conegut molts actors i actrius trans que no han tingut mai l’oportunitat de treballar. És molt injust que les poques oportunitats que podrien tenir es donin a actors amb perruca. Però el que a mi m’agradaria és interpretar altres personatges, sempre ho dic als directors de càsting. Encara que sigui una cambrera amb dues frases. Al final, la condició de gènere no és una característica gaire representativa de cap personatge.

Què guanya una ficció que té un actor trans fent un personatge trans?

Credibilitat. Una ficció amb actors trans fent de personatges trans sempre serà més creïble que amb un actor cis disfressat. Però la inclusió del col·lectiu trans va més enllà d’això i també és una qüestió de continguts, de tenir personatges trans que no se centrin en la transsexualitat. El meu personatge a Vis a vis és trans perquè l’interpreto jo o perquè s’ha esmentat, però aquesta condició no defineix el personatge. És meravellós que existeixi una ficció que mostri una realitat social, però hauríem d’anar cap a una ficció en què si surt un policia homosexual el tema no sigui que tingui VIH o que hagi de sortir de l’armari, sinó que resolgui els casos.

En la sèrie que prepares, ¿hi haurà algun personatge trans així?

No, no ha sorgit. Ara sembla que em contradigui! Però en tot el que he escrit sempre hi ha personatges LGTBI, ja siguin trans, homosexuals o bisexuals.