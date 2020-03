L'Acadèmia Catalana de la Música proposa un pla de xoc per salvar el sector

El números amb què treballa l'Acadèmia Catalana de la Música dibuixen un futur demolidor, com passa en tants altres sectors econòmics, no només de l'àmbit cultural. L’Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya ( ARC) calcula en 3,2 milions els euros no ingressats fins ara per la cancel·lació d'actuacions, i l'estimació és de 18 milions. Per a les sales de concerts la davallada és d'1,5 milions cada setmana sense activitat, i els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) podrien afectar el 54% dels treballadors en plantilla, als quals cal afegir el personal autònom que quedarà en una situació encara més precària. Així ho detalla l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya ( ASACC).

Pel que fa als músics, tal com ja va denunciar el Sindicat de Músics Activistes de Cataluna ( SMAC!) en un manifest el 23 de març, la situació és especialment complicada. L'Acadèmia recorda que "les dades de facturació dels músics associats a les diferents cooperatives de facturació durant el període març-maig de 2019 indica una xifra de pèrdues a l’entorn dels 5 milions d’euros, un import al qual s'hauria d’afegir el dels ingressos provinents de les entitats de gestió de drets".

En aquest sentit, a més, el sector fonogràfic i editorial musical preveu que els drets derivats de la propietat intel·lectual pels usos de la música pateixin "una davallada d’entre el 15 i el 30 % respecte a l’any anterior". I encara hi ha danys col·laterals derivats de l'aturada de sectors com el teatral i l'audiovisual que afecten els músics. Conclusió: cal un pla de xoc, més necessari encara si l'escenari de crisi va més enllà de l'estiu.

"La paràlisi total de l'activitat ha comportat la suspensió, anul·lació o ajornament a altres dates sense tenir garanties que finalment es puguin dur a terme. De la mateixa manera, les activitats que haurien de celebrar-se durant la primavera i l’estiu poden veure’s obligades a cancel·lar o ajornar les seves edicions i, a més, fins i tot un cop superada aquesta primera fase, la perspectiva és que mesures com la limitació de persones en concentracions de tota mena aprofundeixin encara més en la crisi del sector musical", recorda l'Acadèmia en un comunicat. Per això festivals com el Primavera Sound han demanat un compromís més ferm per part de les administracions i s'han unit en una plataforma europea per defensar millor la seva posició.

Línies d'ajuts

Fa uns dies el Sindicat de Músics i Activistes va adreçar a les administracions públiques competents una proposta de pla de xoc de vuit mesures urgents. Ara, davant el panorama que es presenta, és l'Acadèmia Catalana de la Música la que demana "al conjunt de les administracions tant locals, com autonòmiques i estatals una actuació coordinada per posar en pràctica un pla de xoc" que prevegi mesures com ara "la creació de línies d’ajut tant per a artistes com per a empresaris, adreçades a cobrir les pèrdues ocasionades pel confinament, les cancel·lacions i les mesures extraordinàries acordades per l’estat d’alarma i la disminució posterior de l’activitat", "la injecció econòmica a les xarxes i circuits de programació públics i privats perquè s'estimuli la reprogramació d’activitats cancel·lades", i establir "una moratòria o període d'exempció" tributària, hipotecària i de lloguers.

Entre les mesures demanades, que es poden consultar en aquest enllaç i que van de la reclamació d'injecció econòmica directa a l'ampliació de drets laborals, també hi ha "l'accés a la prestació de l'atur per als treballadors que facturen per obra i servei", "l'ampliació de la prestació extraordinària per cessament d'activitat durant tot el període de crisi i el posterior període de recuperació econòmica" i "ajudes a fons perdut" en la línia del que demana la plataforma Actua Cultura, per a qui els crèdits tous avalats per l'Estat i la Generalitat són insuficients.

Hi ha mesures relatives a les subvencions que ja les preveuen els plans de la Generalitat i l'Estat, però n'hi ha d'altres que no, com ara "garantir la continuïtat dels contractes laborals i mercantils del personal docent i no docent de les escoles de música i conservatoris per part dels Ajuntaments i d’altres corporacions locals, tant si el servei es presta en gestió directa com si es fa de manera indirecta, evitant els ERTO en aquests centres". També es demana "ampliar la durada i el concepte de força major per als programadors privats en funció de l’impacte de les mesures restrictives directes i/o indirectes després de l’estat d’alarma", i "mesures extraordinàries de compensació al consumidor alternatives a la devolució de les entrades per la cancel·lació dels esdeveniments afectats per la crisi del Covid-19".

Pel que fa a l'àmbit impositiu, l'Acadèmia Catalana de la Música reclama la reducció de l'IVA fins al 4%, l'ajornament del deute tributari, deduccions en l'impost de societats i diferents desgravacions fiscals.