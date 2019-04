Rami Malek és el nou enemic de James Bond

La saga de James Bond avança a poc a poc cap a la 25a entrega. Aquest dimecres s'ha anunciat el repartiment de la nova pel·lícula de l'agent 007, després que el projecte quedés encallat a causa del canvi de direcció de Danny Boyle per Cary Fukunaga com a conseqüència de "diferències creatives". El nou film de la sèrie, que encara no té títol, s'estrenarà l'abril del 2020.

L'actriu cubana Ana de Armas s'incorporarà a la saga i acompanyarà James Bond (Daniel Craig) en la seva pròxima aventura, en la qual Bond s'enfrontarà a Rami Malek, que serà el seu enemic en aquesta entrega. "Us prometo que no li posaré les coses fàcils al senyor Bond", ha anunciat Malek en un vídeo promocional gravat a Nova York. L'últim treball d'Armas va ser 'Blade Runner 2049' i el de Malek, més recent, la interpretació de Freddie Mercury a 'Bohemian Rhapsody', que li ha fet guanyar l'Oscar al millor actor.

També s'ha confirmat el retorn d'actors que ja havien aparegut a la saga: la francesa Léa Seydoux, que en l'anterior entrega, 'Spectre' (2015), encarnava la doctora Madeleine Swann; Ralph Fiennes, que donarà vida al cap dels serveis d'intel·ligència M; Ben Whishaw es tornarà a posar en la pell de Q; Jeffrey Wright reprendrà el paper de l'agent de la CIA que ajudava 007 a 'Quantum of Solace' (2008) i Naomi Harris interpretarà un altre cop Moneypenny.

L'acció es desenvolupa a Jamaica, l'illa on l'escriptor anglès Ian Fleming va crear el seu personatge als anys 50 i on es va filmar la primera pel·lícula, 'Dr. No' (1962) i 'Viu i deixa morir' (1973), però també a Noruega, on ja han rodat algunes escenes a causa del clima.