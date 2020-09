Àngels Ponsa té com a missió "rescatar la cultura"

"La cultura és un servei essencial i així ha de ser considerada a Catalunya", ha dit aquest dimarts al migdia, al Saló Sant Jordi del Palau, el president de la Generalitat, Quim Torra, en l'acte de presa de possessió de la nova consellera de Cultura, Àngels Ponsa. Torra també ha recordat que és "el quart pilar de l'estat del benestar, juntament amb la sanitat, l'educació i el sistema de pensions".

Després de prendre possessió del càrrec, Àngels Ponsa, fins ara directora general de Creació, Acció Territorial i Biblioteques, ha escoltat l'encàrrec del president, després que aquest agraís la feina a la consellera sortint, Mariàngela Vilallonga, a qui li ha tocat "pilotar la cultura en un moment doblement complicat, primer per la repressió i després per la crisi profunda motivada pel coronavirus". Per tant, cap retret en públic a Vilallonga, que després de ser destituïda va dir en una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio que mentre era consellera Torra li havia demanat que cessés el secretari general de Cultura, Francesc Vilaró. Vilallonga no va atendre la petició perquè va posar damunt la taula “un intercanvi de cromos” que no ha volgut revelar però que afectava càrrecs que Torra no volia fora de Cultura.

Situar la cultura al centre

"Cal rescatar la cultura. Cal situar-la al centre de les nostres vides. Sense ella seríem monstres", ha dit Torra. En aquesta operació de rescat i recuperació de la cultura que el president de la Generalitat ha demanat a Ponsa –tercera consellera de Cultura del govern de l'actual president, precedida per Vilallonga i Laura Borràs– hi ha tres eixos que ha remarcat: "En primer lloc, la cultura ha de ser una eina de cohesió social. Cal fomentar, en segon lloc, la participació de la ciutadania, respectant l'equilibri territorial. Finalment, cal donar suport a tot l'ecosistema cultural i creatiu, que el necessita especialment en el marc d'aquesta crisi".

Abans de desitjar-li "força i encerts", Torra ha elogiat "el coneixement del sector i l'àmplia trajectòria" de Ponsa. Llicenciada en història de l'art a la Universitat de Barcelona, ha estat professora a l'Escola Massana i secretària de la delegació d'Òmnium Cultural a Sant Cugat del Vallès abans de ser tinent d'alcalde en aquest mateix municipi per Convergència Democràtica de Catalunya (1995-2003), presidenta de la sectorial de cultura del partit des del 2008 i diputada al Parlament (2011-2017). Els dos últims càrrecs d'Àngels Ponsa previs a assumir la conselleria de Cultura han estat directora general de Cooperació Cultural (2018) i directora general de Creació, Acció Territorial i Biblioteques (2019).