El BCN Film Fest celebrarà una edició física als Cinemes Verdi del 25 de juny al 2 de juliol

El BCN Film Fest ha anunciat aquest dimecres que la seva pròxima edició tindrà lloc del 25 de juny al 2 de juliol als Cinemes Verdi de Barcelona. El festival, que tenia previst celebrar-se pels voltants de Sant Jordi, es desmarca així de la tendència de celebrar edicions online que han adoptat altres festivals de cinema com el D'A i el Docs i serà el primer esdeveniment cinematogràfic físic en celebrar-se després de l'inici de l'emergència sanitària.

Els organitzadors del BCN Film Fest han avançat en un comunicat que el festival mantindrà les seccions que tenia previstes i la retrospectiva dedicada a Éric Rohmer amb motiu del seu centenari, ja anunciada. A més, la imatge del festival serà una il·lustració basada en el Conte de primavera de Rohmer. En total, es projectaran una cinquantena de pel·lícules i "bona part de la programació avançada al gener", que incloïa títols com el neowestern True history of the Kelly gang de Justin Kurzel, el documental sobre Anna Frank Parallel stories i el drama històric Mr. Jones d'Agnieszka Holland. La programació completa del festival s'anunciarà a finals de maig.

El festival mantindrà els preus populars de les edicions anteriors amb entrades a 2,90 euros. La intenció dels organitzadors, diu el comunicat, és impulsar la recuperació de la normalitat al sector cultural i "ajudar en la recuperació del pols cultural, social i econòmic de la ciutat de Barcelona, en general, i del barri de Gràcia, en particular". En qualsevol cas, el festival es compromet a implementar totes les mesures necessàries per garantir la seguretat dels assistents i a respectar "el màxim d’aforament previst que marqui la llei en el moment de la celebració del festival". El BCN Film Fest està organitzat per A Contracorriente, distribuïdora de cinema i propietària dels Cinemes Verdi.