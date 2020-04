'Beastie Boys story': retrobament entre Spike Jonze i els Beastie Boys

Direcció: Spike Jonze. Guió: Adam Horovitz, Mike D i Spike Jonze. EUA, 2020 (119 minuts). Amb: Adam Horovitz i Mike D. Disponible a Apple TV+ a partir del 24 d'abril

L'últim film de Spike Jonze és, més que una pel·lícula, la crònica d'un retrobament: el del cineasta amb l'emblemàtic grup de hip-hop Beastie Boys, amb el qual va establir una fèrtil col·laboració als anys noranta. Per a Jonze el videoclip ha estat sempre un camp d'experimentació en què sovint ha treballat a partir del reciclatge de gèneres codificats. Sabotage, paròdia gamberra dels policíacs dels setanta en què els Beastie Boys lluïen sense complexos uns bigotis ridículs, segueix sent la peça que millor condensa tant aquesta característica com una altra d'essencial de Jonze i de la banda: l'aproximació juganera i irreverent a l'acte creatiu, vist com un procés obert i en constant evolució.

Beastie Boys Story no és, per tant, un documental musical convencional sinó la filmació d'un espectacle en directe creat i protagonitzat per dos membres del grup en què la memòria personal permet evocar l’esperit d’una època. Basant-se en un abundant i impagable material d'arxiu (¿de debò que un dels Beastie va tocar amb Aerosmith?), Ad-Rock i Mike D desgranen la història del grup en una combinació hipnòtica de relat oral, collage audiovisual i gloriosa sessió de DJ on sonen els seus temes mítics, de Fight for your right (to party) a Sure shot. Hi ha moments per a l'anècdota còmica i per a la reavaluació honesta del propi passat, però, sobretot, per a l'emotiu homenatge al desaparegut Adam Yauch, ànima i consciència d'un grup que va lluitar, sempre, pel seu dret a passar-s'ho bé.