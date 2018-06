Carles Batlle guanya el premi de teatre Frederic Roda

260x366 Carles Batlle rep el premi Frederic Roda per 'Lamarr' Carles Batlle rep el premi Frederic Roda per 'Lamarr'

El dramaturg Carles Batlle ha obtingut avui el premi Frederic Roda de teatre 2018 per 'Lamarr: natura morta', una obra inspirada en el personatge real de l'actriu de Hollywood Hedy Lamarr, que també va destacar per les seves investigacions científiques. El jurat premia l'obra per "l'interès de la línia argumental i dramàtica, per l'ampli ventall de posades en escena que permet i perquè és un tema basat en fets reals que pot interessar molta gent", segons ha assenyalat el cap de programació de l'Atlàntida de Vic (Osona), Ramon Ferrer.

Carles Batlle ha explicat que es va interessar pel personatge de Hedy Lamarr quan va saber que, a més de protagonista de pel·lícules com 'Samsó i Dalila', va ser una "gran inventora": "Li devem, en part, el desenvolupament posterior de les noves tecnologies de la comunicació que utilitzem actualment". "Em va interessar aquesta doble faceta –ha assenyalat–, i he proposat una intriga que podria haver passat, i en la qual participen personatges reals i de ficció". A més, l'obra aborda "l'evolució que segueixen algunes actrius que estan en el focus d'atenció durant uns anys i després pateixen el pas del temps".

Nou format de premi

Creat el 2014 per l'Agrupació Dramàtica de Barcelona (ADB), l'Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona i el suport d'Òmnium Cultural, el premi ret homenatge a la memòria de Frederic Roda, cofundador de l'ADB. El certamen ha presentat aquest any una edició renovada que en fa partícip el món local i els espais escènics municipals, perquè per primera vegada han format part del jurat els representants d'onze teatres de la demarcació de Barcelona, que han elegit l'obra guanyadora a partir d'una selecció prèvia de les sis millors peces presentades, feta per l'ADB

El premi Frederic Roda impulsarà la posada en escena de l'obra premiada en els onze teatres que formen part del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM), situats en municipis de la demarcació de Barcelona de més de 50.000 habitants o capitals de comarca de més de 15.000.