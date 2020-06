El castell de Montjuïc acollirà concerts per a 400 espectadors al juliol i l'agost

Intentar fer menys dramàtica la travessia del desert de les sales de concerts: aquest és un dels propòsits de Sala Barcelona, un cicle de concerts al pati d'armes del castell de Montjuïc organitzat per l’Institut de Cultura de Barcelona (Icub) i l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC). La programació prevista serà de dijous a diumenge, del 2 de juliol al 30 d'agost. Totes les actuacions seran a l'aire lliure i per a 400 espectadors, tothom assegut. Les entrades costaran entre 12 i 15 euros, i una part de la recaptació es destinarà a "pal·liar la situació d'emergència que viuen les sales de concerts de petit aforament de la ciutat", tal com explica la gerent de l'ASACC, Carmen Zapata, que assegura que la programació intenta representar "l'esperit de les sales de concerts", especialment castigades per la crisi sanitària.

El cartell del cicle inclou noms com Clara Peya, A Contra Blues, Hidrogenesse, Tarta Relena, Fundación Tony Manero, Joana Serrat, Nakany Kanté, Ladilla Rusa i Niño de Elche, entre d'altres. El pressupost és de 250.000 euros, dels quals l'Ajuntament n'aporta 165.000 mitjançant l'Icub i la resta es preveu que es completi amb el taquillatge, les barres i els patrocinis.

El delegat de drets culturals de l’Icub, Daniel Granados, explica que el projecte recull la necessitat d'introduir elements que ajudin a pal·liar els efectes de la crisi al conjunt de la música en directe. Sala Barcelona "habilita espai públic per rehabilitar la vida econòmica d'aquestes sales, que tenen un valor social i cultural", diu Granados.

Pel que fa les mesures sanitàries, s'organitzaran els fluxos de públic cap a la taquilla, cap al lloc d'actuació, cap als banys i cap als espais d'ús comú, per garantir la no interferència entre sentits d'entrada-sortida i anada-tornada, així com la distància de separació mínima d'un metre entre corredors, sempre que sigui possible, evitant aglomeracions. Hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic, amb activitat viricida, a disposició del públic a les entrades de l'espai. Durant el procés d'acomodació al pati d’armes, s'exigirà al públic l'ús de mascaretes com a mesura complementària, ja que podria ser difícil respectar la distància de seguretat entre espectadors fins a estar asseguts.

Amb els concerts de Sala Barcelona, l'oferta de música en directe a l'aire lliure guanya un actiu més en un estiu en què també hi ha actuacions organitzades arreu de la ciutat pels festivals Cruïlla, Primavera Sound, Jardins de Pedralbes i Grec.

Sala Barcelona: concerts confirmats al pati d'armes del castell de Montjuïc

Clara Peya (2 de juliol)

Papa Topo + Evripidis and His Tragedies (3 de juliol)

Cala Vento (4 de juliol)

Los Aurora (5 de juliol)

Da Souza + Marialluïsa (9 de juliol)

Hidrogenesse (10 de juliol)

The Zephyr Bones + Medalla (11 de juliol)

BGKO (12 de juliol)

A Contra Blues (16 de juliol)

Vàlius 10è aniversari (17 de juliol)

Cora Novoa + Fatamorgana (18 de juliol)

The Black Barbies (19 de juliol)

Tarta Relena (23 de juliol)

Los Retrovisores + The Penguins (24 de juliol)

River Omelet (25 de juliol)

Niño de Elche (26 de juliol)

b1n0 & FR13ND5 + PHOAC (30 de juliol)

Fundación Tony Manero (31 de juliol)



Belgrado + SDH (1 d'agost)

Joana Serrat & The Great Canyoners + Anna Andreu (2 d'agost)

Putilatex + Samantha Hudson (8 d'agost)

Playback Maracas + Olympic Flame (14 d'agost)

Nakany Kanté (23 d'agost)

AWWZ (Live) + CARLA (28 d'agost)

The Velvet Candles + Los Torontos (29 d'agost)

Ladilla Rusa + Pin & Pon DJs (30 d'agost)