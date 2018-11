Deneguen el permís per entrar a Espanya al protagonista del nou film dels directors de 'Ciutat morta'

Les autoritats espanyoles han denegat el visat per entrar a Espanya al ciutadà guineà Yakouba Diallo, que havia de presentar aquest dilluns la pel·lícula 'Idrissa. Crònica d'una mort qualsevol' al Festival de cinema europeu de Sevilla. Yakouba Diallo és el germà d'Idrissa Diallo, que va morir el 2012 al Centre d'Internament d'Estrangers de la Zona Franca de Barcelona. La pel·lícula, el nou treball dels directors de 'Ciutat morta', investiga les negligències i el racisme institucional que van envoltar la mort de Diallo i denuncia les traves que l'estat espanyol va posar per impedir la repatriació a Guinea del seu cadàver.

En un comunicat signat per la productora del film, Metromuster, i les associacions Irídia, Tanquem els CIE i l’ACDDH, s'informa que el visat de Yakouba Diallo va ser denegat el 2 de novembre "malgrat disposar de tota la documentació que se li havia requerit", com ara "bitllets d’avió d’anada i tornada, una assegurança mèdica, reserves d’hotel i invitacions oficials de la Universitat Menéndez Pelayo, el Festival de Cine de Sevilla i el festival L'Alternativa de Barcelona". Segon el comunicat, l'ambaixada espanyola fonamenta la denegació en el fet de "no haver justificat el propòsit i les condicions del viatge i no haver aportat proves que disposa dels mitjans de subsistència suficients per mantenir-se durant l’estada de 15 dies".

Diallo tenia previst participar en xerrades i col·loquis en universitats i presentacions de la pel·lícula en els dos festivals de cinema, en qualitat de protagonista del film i germà de la persona a qui està dedicada. El comunicat emmarca aquests episodis en una "seqüència de maltractaments institucionals als qual ha estat exposada la família Diallo" des de la mort d'Idrissa Diallo. "Volem recordar com aquesta família mai no va ser informada de manera oficial de la mort d’Idrissa, que en aquells moments tenia 21 anys, mentre estava custodiat per la Policia Nacional al CIE de Barcelona, i com les seves despulles van ser dipositades en un nínxol anònim sense que cap familiar ni amic en fos informat".

Es pot llegir el comunicat sencer en aquest enllaç.