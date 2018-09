Família, mil·lennials i passat es troben al Tantarantana

El Tantarantana ha imaginat la seva pròxima temporada com una gran casa familiar. A cada habitació hi ha col·locat, en funció de les seves propostes escèniques, les 59 companyies programades per al curs vinent. “Volem ser la llar dels artistes, amb qui tenim un compromís ferm”, assegura el director adjunt del Tantarantana, Julio Álvarez. Aquest estiu ha fet un any que l’Ajuntament va comprar el teatre per salvar-lo del tancament i la sala encara la nova temporada amb l’objectiu de refermar-se com a fàbrica de creació amb un ampli ventall de muntatges que exploraran gèneres i temàtiques diverses.

La família tindrà un pes especial a la temporada amb peces com Herencia abandonada, de La Volcànica, i El mal morir, de Fil Vermell. Aquest últim espectacle és, segons una de les intèrprets, Marta Genís, “una comèdia negra sobre com combatre la por a la mort i viure més feliços”. En paral·lel, el Tantarantana reposarà a finals de setembre Masticar hielo, d’El Eje, que aborda les relacions de parella amb una versió lliure de Qui té por de Virginia Woolf? Les generacions més joves seran les grans protagonistes al Tantarantana amb espectacles com Arma de construcción masiva, de José y sus Hermanas, que reflexionarà sobre l’educació a l’estat espanyol, i Hàbitat (Doble penetració), en què Roger Torns qüestiona l’ús de les xarxes socials i el seu rol d’exhibidors de vides. “Demanarem al públic que no desconnectin el telèfon mòbil i que consultin Instagram mentre transcorre l’espectacle, perquè hi anirem publicant coses”, explica un dels intèrprets, Jaume Viñas. A més, el Tantarantana acollirà enguany la segona edició del Festival RBLS, que vol captar públic adolescent i que tindrà lloc de l’11 al 13 d’octubre.

De fora de Catalunya arribaran muntatges com Nosotros no nos mataremos con pistolas, dels valencians Witchita Co i Tabula Rasa, que fan un retrat de la generació mil·lennial, i Los niños oscuros de Morelia, de la companyia madrilenya Nigredo. La peça, dirigida per Elena Fortuny, rescata la història de dos adolescents que se sotmeten a jocs mortals per evadir-se de l’entorn durant la Guerra Civil. En el camp de la nova creació escènica passaran pel Tantarantana Orationibus #SR, una reflexió d’Albert Arribas sobre el progrés, i Uluburun, en què la companyia Tres Marías Raccoon es pregunta quina és la capacitat d’una catàstrofe per explicar el que passa al seu voltant. Així mateix, la programació del teatre compta amb propostes musicals com There was a fiesta!, una comèdia-concert per explicar la història de dos cantants de jazz oblidats, i Monster, que a través de tres actrius relata la història de la Cati, una adolescent en un entorn desestructurat. Com a fàbrica de creació, el Tantarantana té quatre projectes en residència que s’emmarquen dins el cicle El Cicló. Aquest any, les companyies que hi participen són El Eje, El Martell, H.I.I.T. i La Pulpe Teatro, que és la que ja té el projecte més definit. La companyia prepara Negrata de merda, una peça escrita i dirigida per Denise Duncan que parteix de l’insult d’una nena blanca a un nen negre i reflecteix les reaccions dels pares dels protagonistes.