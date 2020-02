La Generalitat compra dos dibuixos de Gaudí per al MNAC gràcies a La Caixa

El patrimoni gaudinià al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) creix. Gràcies a La Caixa la Generalitat ha pogut adquirir dos dibuixos de l'església de la Colònia Güell que veuran la llum després de ser restaurats en la gran exposició que el MNAC dedicarà a Gaudí el juliol del 2021. L'entitat bancària ha aportat 240.000 dels 320.000 euros de les dues obres. "En aquesta adquisició conflueixen les tres prioritats de La Caixa en l'àmbit de la cultura: la conservació del patrimoni, la col·laboració amb institucions culturals catalanes i l'accés a la cultura de tota la ciutadania", afirma la directora general adjunta de la Fundació La Caixa, Elisa Duran.

Després de Barcelona, la gran exposició de Gaudí es podrà veure al CaixaForum de Madrid a la tardor i al Museu d'Orsay a París els primers de mesos del 2022. Malgrat que la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, va prometre 2,5 milions d'euros per dotar de condicions museístiques el pavelló de Victòria Eugènia per fer-hi l'exposició de Gaudí, el més probable és que la mostra es faci a les sales del Palau Nacional.

L'adquisició es va començar a gestar fa un parell anys, quan les tres institucions van saber la possibilitat de comprar els dibuixos (la propietat dels quals no es va fer pública) i van engegar les procediments per fer-ho possible. Els dos dibuixos estan realitzats amb carbonet, aquarel·la i guaix damunt una fotografia heliogràfica. Estan datats entre els anys 1908 i 1910. En un hi ha una recreació de l'església de la Colònia Güell finalitzada. En l'altre, un estudi de les voltes de l'interior. Com diu el director del MNAC, Pepe Serra, són "obra canònica" de l'arquitecte per les exposicions i publicacions de les quals van formar part. Per a la conservadora d'art modern del museu, Mariàngels Fondevila, els dos esbossos són "una raresa". Representen l'"ADN de Gaudí" perquè un d'ells va ser realitzat damunt una fotografia d'una de les maquetes polifuniculars amb què calculava les estructures dels seus edificis. L'estat de conservació és "complicat", com diu Serra mateix, i caldrà estudiar-los meticulosament.

Dos dibuixos amb una història tortuosa

Els dos dibuixos van ser descoberts pel gaudinista Joan Bassegoda Nonell el 1967 a la carbonera del Mas Sol de la Colònia Güell. Antoni Gaudí havia realitzat molts dibuixos dels seus projectes, però gairebé tots van ser destruïts quan el taller de l'arquitecte va ser cremat al començament de la Guerra Civil. Els dibuixos són el més destacat del gruix de material documental de l'església de la Colònia Güell que s'ha recuperat els últims anys. "Hi ha el tòpic que durant la Guerra Civil es va destruir tot. És còmode de dir, però hi ha més materials que no sembla", diu Fondevila.

Les dues obres van estar envoltades de polèmica després que l'Església impedís subhastar-les, a partir de 275.000 euros, a la casa barcelonina Balclis el 2012. La parròquia del complex fabril va presentar una denúncia al·legant que els dibuixos li pertanyien segons la llei de protecció del patrimoni del 1933.

La denúncia va obrir un procés judicial que el jutjat de Sant Boi va resoldre a favor del propietari, un hereu de la persona que els va comprar el 1975. El propietari va al·legar que "no figuraven en cap inventari" i que s'havien exhibit públicament en moltes mostres dedicades a l'arquitecte i "mai l'Església havia presentat cap reclamació". El ministeri de Cultura, al seu torn, ja havia declarat les dues obres "no exportables", cosa que no evitava que es poguessin vendre. També els va protegir la Generalitat declarant-los Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN).