El Liceu es blinda davant del covid-19 per garantir la seguretat del públic

Aquest diumenge, 27 de setembre, és la prova de foc: engega la nova temporada del Gran Teatre del Liceu amb un recital de Sondra Radvanovsky i Piotr Beczala amb el pianista Camillo Radicke. Després de l'enrenou generat al Teatro Real de Madrid fa dues setmanes –que va acabar amb la suspensió de la funció davant la protesta del públic perquè no es garantia la distància de seguretat–, tots els focus estan posats en com resol el teatre líric de Barcelona el trencaclosques d'encabir els espectadors amb un aforament reduït al 50%.

La disposició de la sala serà diferent en els tres primers concerts (concert extraordinari i dues funcions d' Il trovatore), en què s'han reubicat els abonaments de manera que els nuclis familiars poden seure junts, mentre que a partir de Don Giovani es canviarà i s'optarà pel sistema més simple de butaca sí, butaca no, sempre mantenint el 50% de l'aforament. En total, hi haurà 1.144 espectadors, el 50% del total, tot i que per sobre del topall de 1.000 butaques que estableix el nivell de control 3 marcat pel Govern. Valentí Oviedo, director general del Gran Teatre del Liceu, ha explicat que ho han demanat al Procicat i estan pendents de la resolució. "Amb tot això aspirem a donar compliment a la normativa del Procicat, però també volem intentar contribuir a la idea que venir a un espai cultural és segur", ha dit Oviedo.

651x366 El pati de butaques del Liceu amb les separacions entre seients durant la roda de premsa / Natàlia Costa/ACN El pati de butaques del Liceu amb les separacions entre seients durant la roda de premsa / Natàlia Costa/ACN

Per assistir al concert del tenor polonès Piotr Beczala i la soprano nord-americana Sondra Radvanovsky diumenge caldrà dur mascareta, posar-se gel hidroalcohòlic a l'entrada, mantenir una distància de metre i mig amb altres espectadors i evitar l'ús dels ascensors. L'entrada es farà de manera esglaonada i unes càmeres prendran "de manera discreta i poc invasiva" –en paraules d'Oviedo– la temperatura als assistents. Els espectadors rebran un correu on se'ls indicarà l'hora d'entrada i 48 hores abans els hi tornaran a recordar. En acabar la funció, els espectadors s'han de quedar asseguts a la butaca i esperar les indicacions del personal de prevenció i salut. Altres novetats és que durant l'entreacte es farà el canvi d'escenografia amb el teló obert per oferir un entreteniment als assistents i minimitzar els desplaçaments. Els programes de mà només estaran disponibles amb codi QR.

"Aquesta temporada no serà bufar i fer ampolles, sinó que serà complicadeta, però mirarem de ser flexibles i ens acabarem enfortint. Es tracta d'entendre la generositat en un bon sentit", diu Oviedo. De moment encaren la temporada 2020-2021 amb uns 1.500 abonats menys, cosa que suposa un 11%, tot i que preveien que la patacada seria més grossa, d'un 20%. D'on més han constatat les baixes ha estat en els torns populars. Conscient que es pot cancel·lar una funció perquè a l'orquestra o al cor hi hagi un positiu, Oviedo ha afirmat que tothom durà mascareta, excepte els vents i els cantants solistes. A banda, es farà un PCR multitudinari cada setmana. "Aquesta temporada és sostenible, però si la situació s'allarga dues temporades seguides ja no estic en disposició de respondre si ho serà", ha aventurat Oviedo, que, en tot cas, ha avisat que no plantegen anul·lar la temporada, com sí que ha fet el MET de Nova York.

Stop bravos?

El doctor Antoni Andreu, director científic de la Infraestructura Europea de Medicina Translacional, un organisme creat per la Comissió Europea amb base a Amsterdam, ha advertit els responsables de Liceu en una carta del perill que el públic cridi els emotius "Bravo!" al final del concert. "Aquesta acció representa sense cap gènere de dubtes un increment molt significatiu del risc de transmissió d'infecció (fins i tot portant mascaretes), perquè al cridar s'intensifica molt l'emissió de partícules víriques", escriu. Com a prova, posa l'exemple de la infecció de 26 persones del cor de gospel de Sallent durant un assaig en una habitació poc ventilada . També assenyala que al Concertgebouw d'Amsterdam es prega al públic d'expressar la seva satisfacció amb aplaudiments tot evitant les cridòries o els bravos. "Em sembla una intervenció molt oportuna", diu el doctor Andreu, que també és abonat al Liceu.

En la mateixa línia, Antoni Trilla, cap del servei de medicina preventiva i epidemiologia de l'Hospital Clínic, apunta que un dels mecanismes més habituals de contagi del covid-19 és el fet de parlar, estossegar, esternudar o bé cantar o parlar fort. "Una de les mesures per aturar la propagació del coronavirus seria estar tots callats", diu Trilla. Ara bé, amb la mascareta aquest risc "es redueix notablement". Trilla considera, per tant, que són "mesures addicionals raonables", però que no existeix una "base científica per prohibir els bravos", sinó que és una "mesura addicional de prudència".

Oviedo, per la seva banda, és partidari de no prohibir els bravos, encara que formalment no han pres una decisió: "Estem restringint moltes coses i si hem de restringir les emocions fins a aquest punt no sé on arribarem", ha comentat.

651x366 La cantant Sondra Radvanovsky i el tenor Piotr Beczala al Gran Teatre del Liceu. / Natàlia Costa/ACN La cantant Sondra Radvanovsky i el tenor Piotr Beczala al Gran Teatre del Liceu. / Natàlia Costa/ACN

"Necessitem que l'art torni aviat"

L'emoció estava a flor de pell en la roda de premsa de presentació del concert extraordinari que protagonitzaran dues veus estimades del Liceu. R advanovsky gairebé plora pensant en la situació precària de tants artistes i professionals de l'espectacle que s'han quedat sense recursos a causa de la pandèmia, i ha confessat que abans que esclatés tot estava a punt de deixar el cant, exhausta per la vida exigent i estressant que duia. "Aquests mesos hem pogut descansar amb el meu marit i fins i tot hem plantat un hort, hem fet vida com la gent normal", ha explicat. Ara encara la seva segona actuació després de l'aturada amb gran emoció: "Necessitem que la música i l'art tornin ben aviat".

Beczala pràcticament no ha parat, sempre amb l'esperança que aviat reprendria els seus espectacles. Sí que ha reconegut que, durant la quarantena a Varsòvia, va poder cuinar i fer pastissos, però a l'estiu ja va cantar en diferents festivals a Àustria i va fer el Werther amb què va triomfar al Liceu a Varsòvia, després que el MET abaixés la persiana. "El futur és un gran interrogant i el problema és la inestabilitat. La meva agenda està plena fins a finals del 2025, però no sabem què passarà: només és paper", ha somrigut.