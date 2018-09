Llibertat d'expressió, exili i abús de poder: Temporada Alta combat les pors socials i individuals amb 100 espectacles

Amaia apareix de la foscor en un plató televisiu ambientat als anys 70. Porta un vestit groc i canta: "Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así". A través de la seva actuació, que protagonitza 'La voz de España', el curtmetratge de presentació de la 27a edició de Temporada Alta, el festival gironí planta a l'escenari el motor de la programació d'enguany. "Volíem parlar de la llibertat d'expressió però de seguida vam veure que ens quedàvem curts. Havíem de parlar també de la por i de com aquesta t'obliga a l'autocensura", explica el director de Temporada Alta, Salvador Sunyer. Per lluitar contra els temors tant socials com individuals, el festival acollirà 97 espectacles del 5 d'octubre al 10 de desembre.

La llibertat d'expressió guia la programació d'enguany amb espectacles com 'Calla, Hamlet, calla' de Carla Rovira. Segons Sunyer, el muntatge aborda la censura "des de la mirada d'una persona jove i no només en el món del teatre sinó en molts àmbits". Si bé aquesta qüestió serà l'eix central del festival, Temporada Alta vol oferir enguany "un centenar de mirades sobre tot el que està passant avui en dia", explica Sunyer, que cita temes com "el racisme, l'homofòbia, el feminisme, l'exili, el liberalisme i els abusos de poder".

Grans noms internacionals

Girona serà a la tardor un pol d'atracció de creadors de prestigi internacional com el belga Alain Platel, que adapta el 'Rèquiem' de Mozart i la confronta amb la mort. En la quarta visita a Temporada Alta, Platel portarà 'Requiem for L.', una peça amb músics africans que reflexiona sobre l'Holocaust i sobre com la mort afecta les persones i les societats. De Bèlgica també arribarà Jan Lawers amb 'Isabella's Room', "un dels seus millors espectacles que calia que passés per Girona", diu Sunyer.

Un altre dels habituals del festival és Thomas Ostermeier, que enguany hi participarà amb 'Im Herzen der Gewalt (Al cor de la violència'), l'adaptació teatral de la novel·la 'Història de la violència' del francès Edouard Louis. També repetiran els britànics 1927, aquesta vegada amb el seu espectacle estrella, el conte de terror 'The Animals and Children took to the Streets'.

540x306 'Vestuves (Casament)', un dels espectacles que es veurà a Temporada Alta / Tomas Ivanauskas / TEMPORADA ALTA 'Vestuves (Casament)', un dels espectacles que es veurà a Temporada Alta / Tomas Ivanauskas / TEMPORADA ALTA

El lituà Oskaras Korsunovas aterrarà a Girona amb 'Vestuvés (Casament)', una versió d''El casament dels petits burgesos' de Bertold Brecht. També passarà pel festival la ballarina italiana Cristiana Morganti amb 'Moving with Pina', una conferència ballada sobre la seva relació amb Pina Bausch, i Benjamin Lazar posarà la seva mirada a 'La Traviata' amb una peça d'òpera que subratlla la teatralitat de la història.

Dramatúrgia catalana

Del centenar de propostes que es podran veure en aquesta edició del festival, 58 són de creació catalana. Una de les més prometedores és 'Macho men', un muntatge sobre el feminicidi a càrrec d'Àlex Rigola. La democràcia entrarà en joc de la mà de La Calòrica i Joan Yago, que estrenarà 'Els ocells', mentre que l'associació artística El Club explorarà el fracàs d'una generació amb 'La set i la revolució'.

El festival acollirà diversos monòlegs, entre els quals hi ha 'La lleugeresa i altres cançons', dirigit per Ivan Benet i protagonitzat per Aída Oset. Així mateix, Eduard Farelo encapçalarà 'Una Ilíada' sota la direcció de Juan Carlos Martel. I, com ja és tradicional, el festival també impulsa el 8è Torneig de Dramatúrgia, que enfrontarà vuit autors cara a cara amb textos de quaranta minuts i dos intèrprets.

Un dels objectius de Temporada Alta és sumar creadors catalans i estrangers per potenciar sinergies. En aquesta línia, aquest any ha preparat produccions com 'La neta del senyor Linn', un monòleg sobre l'exili que dirigirà el belga Guy Cassiers i protagonitzarà Lluís Homar. Els ballarins Lali Ayguadé i Guilhem Chatir faran tàndem amb 'Here' i Claudio Tolcachir dirigirà 'L'omissió de la família Coleman' amb Bruna Cusí, Roser Batalla i Marc Rodríguez al repartiment.