Mariàngela Vilallonga es perfila com a nova consellera de Cultura

La filòloga Mariàngela Vilallonga Vives (Girona, 1952) es perfila com a nova consellera de Cultura en substitució de Laura Borràs, que deixa el càrrec per anar com a número 2 de la candidatura de Junts per Catalunya al Congrés. La notícia l'ha avançat 'Ok Diario' i l'ha confirmat l'ARA. Serà la quarta consellera de Cultura en dos anys, després de Santi Vila, Lluís Puig i Laura Borràs.

Vilallonga, doctora en filologia clàssica per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), és vicepresidenta de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) des del 2017, catedràtica de filologia llatina a la Universitat de Girona (UdG) i directora de la Càtedra de Patrimoni Literari Anglada-Fages des que va ser creada, l’any 2004. La seva recerca acadèmica se centra en la literatura llatina del Renaixement a la Corona d’Aragó i en la relació entre la literatura i el paisatge. Precisament va rebre la Creu de Sant Jordi el 2016 com a reconeixement a aquesta feina de recerca.

Cal recordar que el primer acte com a president de Quim Torra va ser la inauguració d'una petita exposició a l'IEC sobre l'Any Pompeu Fabra. A falta de confirmació oficial, es preveu que l'anunci es faci en les properes hores, ja que dilluns està previst el relleu de Borràs, a la vegada que el d'Artadi.

Un recorregut universitari

Al llarg de la seva carrera ha coordinat el grup de treball Studia Humanitatis, en què participen catorze investigadors d’Alemanya, Itàlia, el Regne Unit, Bèlgica i Espanya. Ha creat una biblioteca virtual, accessible a través de la web de l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la UdG, on es poden trobar biografies dels principals humanistes catalans i alguns dels seus textos llatins. També és autora de més d’una dotzena de monografies i de llibres, com ara 'Jeroni Pau. Obres' (1986), 'Dos opuscles de Pere Miquel Carbonell' (1988), 'La literatura llatina a Catalunya al segle XV' (1993), 'Llatí II. Llengua i cultura llatines en el món medieval i modern' (1998), 'Johannes Burckard. Dietari secret' (2003) i 'Recrear Rodoreda Romanyà' (2008).

Vilallonga també ha sigut membre del Consell de les Arts i la Cultura de Girona (2008-2011), presidenta del Consell Assessor de la Xarxa CRUSCAT (2010-2015), membre del Comitè Organitzador de les Commemoracions (2011-2013), membre del Consell Escolar de Catalunya (2011-2015) i membre del Consell Social de Cultura (2014-2015).

A més de la Creu de Sant Jordi, ha estat guardonada amb el Premio Nazionale per l’Ambiente Gianfranco Merli (2009) i la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic de la Generalitat de Catalunya (2018). I és acadèmica numerària de la Reial Acadèmia Europea de Doctors.