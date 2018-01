Mor Carme Mateu, fundadora del Festival de Peralada

Carme Mateu, fundadora del Festival de Peralada, i propietària del Castell de Peralada, ha mort aquest dimarts als 81 anys. Era filla de qui va ser alcalde de Barcelona, Miquel Mateu, de qui va heretar la fortalesa. L'any 1987 va fundar el Festival Castell de Peralada.

Carme Mateu també presidia l'Associació Cultural de Peralada, que organitza el festival, que enguany celebrarà la 32a edició. Pel seu escenari hi han passat artistes com Plácido Domingo, Montserrat Caballé, Josep Carreras i Jonas Kaufmann. Casada amb l'empresari Artur Suqué, Mateu va impulsar el Grup Peralada (que ara presideixen els seus fills), integrat per nombrosos casinos, hotels i vinyes, amb les quals produeixen els vins de Perelada Vins i Caves. L'any 2000 va rebre la Creu de Sant Jordi; també ostentava la Medalla d'Or del Cercle del Liceu, i aquest febrer havia de rebre la Medalla d'Or al Mèrit a les Belles Arts, que concedeix el Consell de Ministres.

Carme Mateu va néixer el febrer del 1936 a Barcelona. Era filla de Miquel Mateu, alcalde franquista de Barcelona entre el 1939 i el 1945 i director de la fàbrica de cotxes Hispano-Suiza. La família tenia en propietat el Castell de Peralada, que ella va heretar i que acull des del 1987 el Festival Castell de Peralada.



Mateu va estudiar art i decoració, però la seva afició era la música. El castell, del segle XIV, és una de les peces més importants del llegat de la família. I és que el conjunt compta amb una església, un convent i un claustre que a dia d'avui acull dos museus amb col·leccions de la família.