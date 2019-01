Mor el compositor francès Michel Legrand, guanyador de tres Oscars

El compositor francès Michel Legrand, creador dels clàssics de 'Les parapluis de Cherbourg' [Els paraigües de Cherbourg] i 'Les demoiselles de Rochefort' [Les senyoretes de Rochefort], va morir ahir a la nit als 86 anys d'edat, segons han informat aquest dissabte diversos mitjans francesos i ha recollit l'agència Efe. Amb una carrera de més de mig segle, les seves composicions van rebre desenes de distincions, entre d'altres, tres premis Oscar.

Cantant i pianista, Legrand, nascut a París el 24 de febrer del 1932, va treballar per a grans noms de la cinematografia internacional, des d'Orson Welles fins a Jean-Luc Godard. La cançó 'The windmills of your mind', que va formar part de la banda sonora d''El secret de Thomas Crown', li va valer la seva primera estàtua de Hollywood, el 1969. Després en va obtenir dues més, per la banda sonora d''Estiu del 42', de Robert Mulligan (1971) i per 'Yentl' (1984), de Barbra Streisand. El compositor va estar nominat, a més, 27 vegades als premis Grammy, dels quals en va aconseguir cinc.

Virtuós del jazz, la seva professió semblava traçada des de la infància, amb un pare compositor i un oncle director d'orquestra. Als deu anys va entrar al Conservatori de París, i des de llavors no va abandonar la música. El compositor va arribar a dir que estava orgullós que la majoria de les seves cançons s'haguessin convertit en temes estàndard i no en simples èxits comercials, perquè aquests últims desapareixen al cap de sis mesos, segons ell, i els primers romanen "durant dècades". Pare de tres fills, Legrand es va casar en terceres núpcies el 2014 amb l'actriu Macha Méril, en una cerimònia que va tenir lloc a Mònaco.