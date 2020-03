La Mostra d'Igualada es trasllada a YouTube pel coronavirus

La Mostra d'Igualada s'havia de celebrar des d'aquest dijous fins diumenge, però s'ha hagut de suspendre per la crisi sanitària provocada pel coronavirus. Tot i això, l'organització de la fira d'espectacles infantils i juvenils s'ha empescat una manera de poder portar el teatre a les cases del públic confinat. A través del canal de YouTube de la fira, la Mostra emetrà fins diumenge disset dels espectacles que havia programat per a aquest any. A la mateixa plataforma també s'hi podran veure dos espectacles resumits i 25 vídeos amb entrevistes i imatges de les companyies.

Entre els muntatges que s'emetran a YouTube n'hi ha dos d'internacionals, The ingenious gentleman Don Quixote de la Mancha de Little Soldier Productions i Full circle d'Avanti Display. També es podran veure Bloop! de la companyia Pep Bou, Donde van los cuentos de Claroscuro Teatro, Conservando memoria d'El Patio Teatro, Viaje al fin de la noche de Projecto 43-2 i On vas Moby Dick? del Centre de Titelles de Lleida, entre d'altres.

La Mostra d'Igualada arriba aquest any a la seva 31a edició i havia centrat la seva programació en espectacles sobre qüestions contemporànies com el drama dels refugiats. En la primera edició dirigida per Ramon Giné, s'havien incrementat els muntatges adreçats a infants de 0 a 3 anys i s'havia iniciat un projecte amb adolescents per esbrinar per què el públic de més de vuit anys deixa d'anar al teatre.