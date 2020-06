260x366 Nou homenatge de Banksy a George Floyd / INSTAGRAM Nou homenatge de Banksy a George Floyd / INSTAGRAM

Banksy ha publicat a Instagram aquest cap de setmana una nova obra d'art en què es pot veure com la bandera dels Estats Units comença a encendre's per una espelma a sota que forma part d'un homenatge a una silueta emmarcada anònima, afroamericana. L’obra va aparèixer mentre milers de persones s'aplegaven als Estats Units, Alemanya, França, el Regne Unit i altres països del món per protestar per l’assassinat, el 25 de maig, de George Floyd a Minneapolis a mans d'un agent de policia blanc quan el detenia i li va posar el genoll al coll durant gairebé nou minuts.

"El sistema fracassa amb la població negra: el sistema blanc", ha escrit Banksy en un breu comunicat que acompanya la imatge a Instagram. Banksy compara el racisme amb una canonada trencada que inunda un apartament a la planta baixa i diu que els ocupants de sota tenen dret a entrar a l'apartament de la planta superior per solucionar el problema. "Aquest problema és de color blanc. I si els blancs no el solucionen, algú haurà de pujar al pis de dalt i esbotzar la porta", afegeix al comunicat.

L'actualitat, en el punt de mira de Banksy

Banksy acostuma a dedicar les seves obres a temes d'actualitat. Ara fa just un mes va voler elogiar el personal sanitari amb una obra en què es veia un nen jugant amb una infermera, com si fos una superheroïna i amb mascareta, al costat d'altres superherois com Superman i Batman tirats en un cubell. La criatura fa volar la infermera, que porta capa voladora.

En aquella ocasió l'artista va deixar una nota en què es podia llegir: "Gràcies per tot el que feu. Espero que aquesta obra il·lumini una mica aquest lloc, encara que sigui en blanc i negre".