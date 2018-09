Sant Sebastià: un festival amb glamur, cinefília i feminisme

La 66a edició del Festival de Sant Sebastià, que va començar aquest divendres, ofereix un menú que equilibra les exigències cinèfiles i l’obligada quota de cares conegudes. Ryan Gosling i Claire Foy presentaran el biopic de Neil Armstrong First man, i Bradley Cooper -sense Lady Gaga-, el musical que ve de Venècia A star is born, que ha nascut per triomfar als Oscars.

També desfilaran per la catifa vermella Timothée Chalamet, Danny de Vito (Premi Donostia), Chris Hemsworth, Laetitia Casta i Juliette Binoche per partida doble: en un film rodat amb Naomi Kawase al Japó i a l’esperada incursió en la ciència-ficció de la francesa Claire Denis, High life, que també presentarà Robert Pattinson.

Cinema espanyol i paritat

El cinema espanyol de la secció oficial promet sobretot el retrat de la corrupció política en clau de thriller d’ El reino i el retorn de dos guanyadors de la Concha d’Or: Carlos Vermut amb Quién te cantará i Isaki Lacuesta amb Entre dos aguas, continuació de l’aclamada La leyenda del tiempo que el gironí va rodar el 2005. Netflix estarà present amb la coreana Illang, la brigada del lobo (a la secció oficial) i ROMA, flamant Lleó d’Or a Venècia. Serà també una edició amb més protagonisme femení que altres anys, amb una retrospectiva imprescindible de la guionista i cineasta anglesa Muriel Box i cinc films de dones en la secció oficial. El festival, a més, firmarà diumenge la Carta per la Paritat que es va presentar al maig a les escales del Festival de Canes.