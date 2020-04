'Tyler Rake': rescat a contrarellotge en una Bombai claustrofòbica

Direcció: Sam Hargrave. Guió: Joe Russo a partir d'un còmic d'Ande Parks, Joe i Antony Russo i Fernando León González. 116 min. Estats Units (2020). Amb Chris Hemsworth, Golshifteh Farahani i David Harbour. Disponible a Netflix a partir del 24 d'abril

Explosions i molta hemoglobina conformen l’ADN de Tyler Rake, el debut com a director de Sam Hargrave, més conegut a Hollywood com a coordinador d’especialistes en superproduccions com Capità Amèrica: Civil War o Vengadores: Endgame, dels germans Joe i Anthony Russo. De fet, Tyler Rake adapta el còmic Ciudad, signat per Ande Parks i els germans Russo, juntament amb el dibuixant Fernando León González, transformant alguns dels eixos principals de la historieta –escenari, personatges– per portar-la cap al terreny de l’acció sense alè i les coordenades de l'hemisferi sud, amb alguns encerts i no poques relliscades.

Si el còmic original estava situat a Sud-amèrica, en l’adaptació fílmica ens troben a la claustrofòbica Bombai, un escenari en el qual el mestratge de Hargrave com a coreògraf de triples salts mortals dona molt de si, però el relat, en suma, no és gaire estimulant. La pel·lícula segueix el protagonista del títol, un mercenari turmentat interpretat per Chris Hemsworth (el Thor dels Venjadors, així tot queda en família), en la missió suïcida de rescatar el fill d'un narcotraficant, segrestat pel seu enemic, i amb el doble repte de salvar el noi i redimir-se amb aquest gest heroic. En matèria dramàtica, resumint, res que no haguéssim vist abans. En matèria acrobàtica, d’altra banda, Tyler Rake conté idees i resolucions formals de taquicàrdia.