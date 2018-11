Valentí Oviedo: “Al Liceu la cosa no va tant de diners com de prioritats”

Valentí Oviedo (Manresa, 1977) exerceix des d’abans de l’estiu de director general del Liceu en substitució de Roger Guasch. El primer repte que assumeix és tancar l’etapa de Christina Scheppelmann amb la tria, per concurs, d’una nova persona al capdavant de la direcció artística del teatre.

Per què Christina Scheppelmann no continua com a directora artística del Liceu?

La feina que ha fet la Christina ha sigut superbona amb els recursos que hi havia; ha portat les millors veus durant tota aquesta etapa, però d’alguna manera havíem de decidir si en una nova etapa també calia canviar la cara que hi havia al capdavant i entrar en un altre període. No és tant la Christina en ella mateixa com que iniciem una nova etapa.

La nova persona que es faci càrrec de la direcció artística cobrarà 120.000 euros anuals. ¿És un salari competitiu a nivell europeu?

És entre 120.000 i 150.000 euros. Sí que és un sou competitiu avui dia si mires el mercat.

Fa uns mesos explicava que volia incorporar els valors de Barcelona a l’ADN del Liceu. Què vol dir exactament?

En els últims cinc anys totes les institucions culturals han patit una barbaritat. Per tant, cal remarcar la feina feta pel Roger Guasch i la Christina Scheppelman en un moment tan complex com aquest i en una institució com el Liceu, que de sobte va deixar de rebre set milions d’euros de les aportacions públiques... Això no hi ha gestors ni Superlópez que ho redrecin. Uns anys abans, quan es donaven oportunitats a la Fura dels Baus, Calixto Bieito, Joan Font de Comediants, la gent d’aquí, això ens connectava amb la ciutat, amb el seu ADN, i ens feia pintar alguna cosa fora. Després hi ha hagut una època que això no s’ha donat. Ara hem de connectar amb les arrels d’aquí i tenint un projecte ambiciós. I si parlem d’internacionalització és perquè ha d’haver-hi intercanvi, hem d’importar i exportar; el Liceu ha de ser tremendament porós i obert, i això és un valor de Barcelona, una ciutat disposada a acollir tothom i a ser gran amb tot el que arriba de fora. Com que el relat de Barcelona està tan consolidat, em resultava fàcil recolzar-me en aquest relat per explicar una mica cap a on apunta el Liceu i que fos entenedor.

Diu que és important mostrar el nostre talent al món, però la paradoxa és que Calixto Bieito i Àlex Ollé, per exemple, no fan mai estrenes mundials al Liceu. Com es recupera aquest talent amb un pressupost de 46 milions d’euros?

La cosa no és tant de pressupost com de prioritats. A mi m’agradaria que el pressupost arribés als 50 milions, però cal saber a què donem prioritat i per què. És el que busquem amb la nova direcció artística.

El Liceu està intentant fidelitzar grans veus com les d’Irene Theórin, Sondra Radvanovsky, Piotr Beczala. ¿Això significa que se sacrificaran les posades en escena?

No, tot el contrari. Quin és l’ADN de la ciutat? Aquí som superteatrals i això ha d’estar incorporat al Liceu. Quan decidim que volem ampliar la base d’abonats, que volem que els joves vinguin, les veus són fonamentals, sí, però també cal tenir present que a Catalunya l’espectador cultural sempre ha tingut molt a sobre el vessant teatral: el Grec, el Lliure, el TNC, el Temporada Alta... Tot això ha de formar part del Liceu. Insisteixo: la cosa no va necessàriament de diners, sinó de prioritzar i de saber en quina cistella poses el pressupost que tens.

En l’última etapa s’ha tirat endavant el projecte de la música contemporània al Foyer i recentment el de cambra. ¿El Liceu necessita una altra sala? ¿Potser el Teatre Principal?

Sí, el Liceu necessita una altra sala, però mentrestant es pot explicar a través d’altres sales que hi ha a prop, com el Teatre Romea, la Biblioteca de Catalunya... I el Foyer, esclar. El Teatre Principal podria respondre a un desenvolupament del projecte educatiu, o seria una sala perfecta per introduir les òperes de cambra, o per fer tot el que és paraòpera o paramusical i que s’adreça a un públic més jove i no necessita les dimensions de la sala gran. Podria ser, però sempre a llarg termini. Ara, amb el pressupost que tenim, no seríem capaços de poder programar dos teatres perquè ho faríem tot a mitges.

¿El Liceu mantindrà el compromís amb el Festival Barcelona Obertura?

És un projecte de tres institucions, i jo crec que és una iniciativa molt bona. Si no passa res de l’altre món ha de tenir una llarga vida, perquè no hi ha gaires cases a Europa que decideixin posar-se d’acord per programar durant un període concret. És un exercici molt sa per part de les tres cases: el Liceu, L’Auditori i el Palau de la Música.

¿El Teatro Real ha deixat de ser un aliat i s’ha convertit en una competència ferotge per al Liceu?

No. Som aliats. I tinc una excel·lent relació amb l’Ignacio García-Belenguer [el director general] i el Joan Matabosch [el director artístic]. Com millor sigui el Real millor ens anirà a nosaltres, i viceversa.

Ho formularé d’una altra manera: ¿La selecció de la nova direcció artística del Liceu busca un hereu de Mortier com Joan Matabosch o un perfil més modest?

El que no voldríem per al Liceu és algú que fes a Barcelona el mateix projecte que podria fer a Brussel·les, a París o a Londres. Busquem algú que entengui molt bé com som i que tingui la capacitat de relatar-ho internacionalment. Al final el públic d’aquí té un gran eclecticisme en els gustos, en les maneres d’entendre l’òpera. Hi ha persones a les que agraden més les posades en escena, a d’altres les veus... Hem de respondre a totes aquestes necessitats i evidentment hem d’aportar un plus que ens permeti evolucionar culturalment. Per tant, el Liceu busca un model propi que no respon necessàriament al que està passant ara al Real ni al que està passant a la Bastille ni a l’Scala de Milà. Que begui de les arrels d’aquí, tant de la creació com dels públics, i que miri cap al món.