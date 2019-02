Woody Allen actuarà al Festival de Pedralbes

Woody Allen torna una vegada més a Barcelona, aquest cop per tocar el clarinet amb la New Orleans Jazz Band al Festival de Pedralbes, el 18 de juny. El concert forma part d'una gira europea de la formació dirigida per Eddy Davis, que també passarà per Bilbao i Madrid.

Les anteriors visites d'Allen a Catalunya amb la New Orleans Jazz Band van ser l'any 2017 al Festival de Cap Roig i el 2014 al Liceu, dins del Festival Suite.

El concert de Woody Allen és el segon que es confirma de la setena edició del Festival de Pedralbes. El primer va ser el que oferirà Mariah Carey el 10 de juny.